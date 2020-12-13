المخابرات التركية توجه ضربة قويّة لنظيرتها المخابرات الإيرانية
المخابرات التركية توجه ضربة قويّة لنظيرتها المخابرات الإيرانية
الهدهد

المخابرات التركية توجّه ضربة قويّة للمخابرات الإيرانية .. القصة بدأت بشبكة مخدرات اختطفت مُعارضاً عن طريق زوجته

كتب وطن
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ذكرت وسائل إعلام وصحفيون أتراك أن وجّهت ضربة قويّة لنظيرتها الإيرانية.

جاء ذلك بعد اعتقال المخابرات التركية 11 شخصاً مرتبطاً بالمخابرات الإيرانية، على خلفية اختطاف معارض إيراني من إسطنبول وتهريبه إلى الأراضي الإيرانية.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإنّ المخابرات التركية حققت في اختفاء المعارض الإيراني بعد وصوله إلى إسطنبول أكتوبر الماضي، وتوصلت لشبكة مخدرات مرتبطة بالمخابرات الإيرانية استدرجت المعارض عن طريق زوجته السابقة واختطفته.

وتوصلت تحقيقات المخابرات التركية إلى اعتقال خلية كاملة للمخابرات الإيرانية يديرها رئيس عصابة تهريب مخدرات من أصل إيراني محكوم بالسجن المؤبد أربع مرات في تركيا وهارب إلى .

 

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