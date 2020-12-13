الأمير تميم والرئيس الفلسطيني محمود عباس
الأمير تميم والرئيس الفلسطيني محمود عباس
الهدهد

تزامناً مع موجة التطبيع الخياني.. الرئيس الفلسطيني يطير إلى قطر بعد أن خذله زعماء العرب

كتب وطن
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من المقرر أن يصل ، ، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني.

 

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، أمس السبت: “الرئيس عباس يصل الدوحة، مساء الأحد، في زيارة رسمية (لم تحدد مدتها)”.

 

وأشار البيان إلى أن الرئيس عباس “سيلتقي بأمير البلاد يوم الاثنين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة لآخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية”.

 

وتأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام على إعلان تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية () والرابعة في عام 2020، من بينها والبحرين المقاطعتان لقطر.

 

ونهاية الشهر الماضي، أجرى عباس زيارتين إلى الأردن ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

 

وتتزامن زيارات الرئيس الفلسطيني للدول العربية الثلاث مع مساعيه لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام 2021، حيث طالب في سبتمبر الماضي، من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مثل هذا المؤتمر.

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