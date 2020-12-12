“شاهد” فيفي عبده “العجوز مدمنة التعري” تفاجئ الجميع بإطلالة خاصة وهذا ما قالته عن “زمبلك” لورديانا

فاجأت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، جمهورها بإطلالة مثيرة على التلفزيون الرسمي المصري عبر مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وكشفت فيفي عبده، تفاصيل حالتها الصحية بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها، مؤكدة أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، ولكنها كانت تخفي حقيقة مرضها عن الجمهور حتى لا تثير القلق.

وأضافت فيفي عبده، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، “مكنتش عايزة أقول وكنت بطلع لايف بس لما اتحسنت شوية أعلنت، أنا مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلي وألمها فظيع جدا، مكنتش بطيق أتكلم مع حد، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهوري، وأنا مش عيانة للدرجة دي، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة”.

وتابعت: “كل مرة كنت بقول للجمهور أنا طالعة أونلاين ومكنتش بطلع فالجمهور حس إني كدابة، فكان لازم أقولهم إني تعبانة فعلا، أنا مش عيانة للدرجادي هو بس رجليا بالنسبة للرقص اللي كنت بعمله في البيت أو الحاجات دي لكن أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة، هما هولوا الموضوع أوي”.

وعن رأيها في الراقصات الأجنبيات وخاصة الراقصة البرازيلية لورديانا التي قلبت المواقع مؤخرا، قالت “ملهمش في الرقص الشرقي ولو كنا بنشتغل زيهم كان زمانا بعدناهم”.

وأضافت فيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” “أنا بعدت عن الساحة ومبقتش حتى أرقص في حفلات الزفاف لكن بنزل فيدوهات من بيتي لجمهوري لأني بحب الرقص والسلطنة على أغاني معينة مش أي أغاني”.

وتابعت، “معرفش والله مين لورديانا ولا عمري شفتها وأنا مش ضدهم ولكن هما معندهمومش كاريزما زينا وبترقص زي الانسان الالي بالزمبلك مفيش إحساس”.

يشار إلى أنه الفترة الماضية أثارت فيفى عبده الجدل، بعدما ظهرت في فيديو جديد لها على حسابها بموقع “انستجرام” مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات منها حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين”.

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