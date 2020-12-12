“شاهد” القوات الخاصة القطرية والتركية تغيظ دول الحصار بما فعلته في الدوحة

أجرت القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية عبر “تويتر”، أرفقتها بصور من التدريبات.

وقالت الوزارة إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية “العاصفة هاوتزر” عيار 155/22 مم.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.