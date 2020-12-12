كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
الهدهد

بيان وزارة الصحة عن لقاح كورونا يثير الرعب في الكويت.. هل أخلت مسؤوليتها عنه؟

كتب وطن
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تسبب بيان لوزارة الصحة الكويتية عن لقاح في حالة من الجدل والرعب بين المواطنين، بعدما فُهم من البيان أن الوزارة تخلي مسؤوليتها بشأن قبل أن تصدر بيانا جديدا توضح فيه اللبس الذي حدث.

 

وقالت الصحة الكويتية في بيان جديد عبر صفحتها الرسمية بتويتر، إن ما أثير حول تصريحها بإخلاء مسئوليتها عن مضاعفات “غير دقيق”.

 

وقالت الوزارة إن ما يتداول عن اخلاء مسؤوليتها من مضاعفات اللقاح، ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالميا عبر جهات الاختصاص العالمية والجهات المحلية.

وأكد البيان أن ما تقصده هو إقرار بعدم المسؤولية في حال تقديم معلومات “غير صحيحة” حول التاريخ المرضي، أو “إخفاء” معلومات ضرورية عن الحالة الصحية، وترتب على ذلك بعض المضاعفات نتيجة تلك المعلومات.

 

وقالت: “ومع ذلك تم تغيير صياغة الاقرار منعا للبس، مع التأكيد على دورنا في صون الصحة العامة، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مع خالص التمنيات بالسلامة وموفور الصحة والعافية للجميع”.

 

وكانت بيان نشرته الوزارة سابقا عن إخلاء مسئوليتها عن مضاعفات اللقاح الخاص بكورونا قد أثار جدلا كبيرا داخل الكويت، مما اضطرها إلى التوضيح وتعديل صياغة البيان.

 

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