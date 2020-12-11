بعدما اعتقد انه اشترى ولاء الإسرائيليين.. هذا ما جرى بين مشجعي “بيتار القدس” وأصاب ابن زايد بالحزن!

على الرغم من الانبطاح الذي قدمه حكام الإمارات لإسرائيل، إضافة إلى ملايين الدولارات التي ضخها أحد أفراد الاسرة الحاكمة في الإمارات الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان للإسرائيليين؛ إلا أن ذلك لم يعجب الكثير من العنصريين من مشجعي نادي “بيتار القدس” والذي يعتبر من أكثر الأندية عنصرية في إسرائيل.

وفي هذا السياق، اشتبك مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي الشهير، بيتار القدس، المعروف بقاعدته المعادية للعرب، أمس الجمعة، مع بعضهم البعض وذلك بسبب خلاف حول استثمار الإمارات في النادي.

وتعرض المشجعون الذين أيدوا الاستثمار على هامش تدريبات اللاعبين لهجوم من قبل 12 من مجموعة المشجعين “لا فاميليا” المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، الذين يعارضون الصفقة، وذلك وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، في بيان إن تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً متورطين في اضطرابات عامة.

يأتي ذلك بعد أن وقع حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، اتفاقية شراكة بقيمة 92 مليون دولار، يوم الاثنين، مع مالك النادي موشيه هوجيج.

ويعتبر مشجعو نادي بيتار القدس من المعاديين للإسلام والمسلمين ويدعون لقتل العرب، فيما اشتهرت مجموعة “لا فاميليا” بشعاراتها ضد النبي محمد، وهو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي يرفض مشاركة لاعبين عرب بصفوفه؛ لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، وفي عام 2017 حصل على جائزة لمكافحتها ضد العنصرية.

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وفي وقت سابق، قال النادي في بيان صحفي، إن الشيخ حمد اشترى نحو نصف بيتار مقابل استثمار 300 مليون شيكل (92 مليون دولار) في النادي على مدى العقد المقبل؛ لكن أنصار “لا فاميليا” انتقدوا الاستثمار.كتب البعض تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدعوة لتغيير اسم بيتار القدس إلى بيتار “محمد”.

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