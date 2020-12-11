شراء نادي بيتار القدس
شراء نادي بيتار القدس
الهدهد

بعدما اعتقد انه اشترى ولاء الإسرائيليين.. هذا ما جرى بين مشجعي “بيتار القدس” وأصاب ابن زايد بالحزن!

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على الرغم من الانبطاح الذي قدمه حكام لإسرائيل، إضافة إلى ملايين الدولارات التي ضخها أحد أفراد الاسرة الحاكمة في الإمارات الشيخ للإسرائيليين؛ إلا أن ذلك لم يعجب الكثير من العنصريين من مشجعي نادي “” والذي يعتبر من أكثر الأندية عنصرية في .

 

وفي هذا السياق، اشتبك مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي الشهير، بيتار القدس، المعروف بقاعدته المعادية للعرب، أمس الجمعة، مع بعضهم البعض وذلك بسبب خلاف حول استثمار الإمارات في النادي.

 

وتعرض المشجعون الذين أيدوا الاستثمار على هامش تدريبات اللاعبين لهجوم من قبل 12 من مجموعة المشجعين “” المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، الذين يعارضون الصفقة، وذلك وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، في بيان إن تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً متورطين في اضطرابات عامة.

 

يأتي ذلك بعد أن وقع حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد في أبوظبي، اتفاقية شراكة بقيمة 92 ، يوم الاثنين، مع مالك النادي موشيه هوجيج.

 

ويعتبر مشجعو نادي بيتار القدس من المعاديين للإسلام والمسلمين ويدعون لقتل ، فيما اشتهرت مجموعة “لا فاميليا” بشعاراتها ضد ، وهو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي يرفض مشاركة لاعبين عرب بصفوفه؛ لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، وفي عام 2017 حصل على جائزة لمكافحتها ضد العنصرية.

 

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وفي وقت سابق، قال النادي في بيان صحفي، إن الشيخ حمد اشترى نحو نصف بيتار مقابل استثمار 300 مليون شيكل (92 مليون دولار) في النادي على مدى العقد المقبل؛ لكن أنصار “لا فاميليا” انتقدوا الاستثمار.كتب البعض تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدعوة لتغيير اسم بيتار القدس إلى بيتار “محمد”.

 

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