انهاء الازمة الخليجية بعيد المنال
انهاء الازمة الخليجية بعيد المنال
تقارير

مجلة “إيكونوميست” البريطانية: المصالحة الخليجية بعيدة المنال والعداء يبدو مستحكماً لهذه الأسباب

كتب وطن
0

رغم الحراك الأخير في إطار لحلّ والحديث عن قرب التوصل لاتفاق يُنهي أكثر من 3 سنوات من ، قالت مجلة “إيكونوميست” إن ، بعيدة المنال في الوقت الحالي.

ورأت المجلة البريطانيةأن “العداء في يبدو مستحكما” بعد أن وصلت المسألة إلى مستوى النزاع الشخصي بين لقطر وأمير قطر.

وتؤكد المجلة أن الأزمة لا تحل بالمجاملات الدبلوماسية خاصة مع فتح الأبواب للإسرائيليين وإغلاقها أمام القطريين.

وربما مثلت الخطوات لحل النزاع مناسبة لتقديم مبادرات للإدارة المقبلة لجوزيف . لكن بعضا من شركاء ليسوا متشجعين، ففي مصر لا تزال قطر مصدر قلق بسبب دعمها الإخوان. أما التي تعادي الإسلام السياسي فردت بفتور على الدبلوماسية.

وقالت المجلة إن المصالحة بين السعودية وقطر ستضاف إلى قائمة الخلافات بين السعودية والإمارات.

فقد سحبت أبو ظبي قواتها من العام الماضي وابتعدت عن التحالف الذي تقوده السعودية هناك.

أبدى الإماراتيون قلقا من لهجة ترامب الداعية للحرب ضد والتي شجع عليها السعوديون.

وفي الفترة الأخيرة حدث تباين في المواقف بشأن النفط.

فقد عبرت الإمارات عن إحباطها من الحد على الإنتاج الذي فرضته السعودية على الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

ومن هنا فالمجاملات الدبلوماسية لن تدفن الصدع بين أمير قطر وقادة السعودية والإمارات.

فرغم كل الحديث عن دول الخليج “الشقيقة” أدخل الحصار مستوى من العداوات الشخصية في المنطقة، خاصة بين القطريين والإماراتيين.

وقال مسؤول قطري: “أصيب الناس بصدمة أربكت وعذبت النسيج الاجتماعي لمنطقتنا” و”العودة إلى الوضع الطبيعي يحتاج على ما أعتقد لجيلين أو ثلاثة أجيال”. ولو “استطاع القطريون التحليق فوق دبي قريبا فلن يكونوا راغبين بالهبوط”.

ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وبعد يومين من تسريبات نشرتها صحف أمريكية عن قرب التوصل لاتفاق مصالحة، اتضح أن وساطة الكويت حققت إنجازا “محسوبا”، أفصح عنه وزير خارجيتها ببيان حول الأزمة بين قطر والدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

البيانات والتصريحات الكويتية أكدت على التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت، مع غموض نسبي في موقف الإمارات والبحرين ومصر.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المنطقة قد تشتعل في أيّ لحظة .. قاذفات القنابل العملاقة B52 تحلّق في الأجواء وجنرال…

الهدهد

“وثائق سرية” .. عملية مشبوهة قبالة سواحل المهرة تفضح الإمارات والسعودية!

الهدهد

إسلاميو السودان …قصة النشأة والحكم وأسئلة ما بعد ثورة ديسمبر

الهدهد

مفاجأة .. محمد بن زايد زار بريطانيا سراً فهل كان السبب “لملمة” فضيحة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.