“شاهد” رانيا يوسف لم تقتنع بمستوى تعريها في مهرجان القاهرة فأشعلت الختام بإطلالة “عارية” ووصلة رقص!

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، التي لا تستطيع أن تقاوم شهوة حبها للظهور بالمهرجانات والاستعراض فيها، لإثارة الجدل بإطلالة جديدة فاضحة في مهرجان القاهرة السينمائي بيومه الأخير لتصبح حديث مواقع التواصل في مصر.

وظهرت رانيا يوسف “مدمنة التعري” على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة لتثير الجدل من جديد، بإطلالتها الفاضحة وارتدت فستان عاري جدا كشف معظم جسدها.

ولم تكتفي رانيا باستعراض فستانها الفاضح وقامت بالرقص والتمايل على السجادة الحمراء، لتلفت الأنظار إليها أكثر وتجذب كاميرات المصورين.

واعتمدت رانيا مكياجًا قويًا، واختارت رانيا تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

واختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية؛ وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، ظهور النجمات بإطلالات تتميز بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

ويشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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