سياسي كويتي يتوقع تعيين هذا النائب بالتزكية رئيساً لمجلس الأمة وهذا ما قاله عن أسد الكويت والمتصهينين

أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، أن الكويت تقترب من اجتياز مرحلة الانتخابات عبر الانتهاء من تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن البعض يتوقع أنها لن تختلف كثيراً عن الحكومة السابقة.

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “هذا إن حصل سيكون خطأ فالمجلس اليوم يختلف كثيرا عن المجلس السابق والمسألة لا تنحصر في فريق عمل الرئيس بل في وجود مجلس مختلف جداً عن السابق ونسأل الله الخير”.

تقترب الكويت من اجتياز مرحلة الانتخابات عبر الانتهاء من تشكيل الحكومة و يتوقع البعض انها لن تختلف كثيرا عن الحكومة السابقة وهذا ان حصل سيكون خطأ فالمجلس اليوم يختلف كثيرا عن المجلس السابق و المسألة لا تنحصر في فريق عمل الرئيس بل في وجود مجلس مختلف جدا عن السابق و نسأل الله الخيره — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 10, 2020

وأضاف الدويلة: “من المتوقع أن تتم تزكية النائب بدر الحميدي كشخصيه توافقيه لرئاسة المجلس وادعو الجميع إلى الابتعاد عن التجريح بأي عضو خاصة الرئيس مرزوق الغانم الذي في نظري أنه شخصية وطنية رائعة ترك بصمة مشرفه للكويت في العالم وسيكون نائب مؤثر في المعارضة والاختلاف معه سياسي محض وله كل المحبة”.

من المتوقع ان تتم تزكية النائب بدر الحميدي كشخصيه توافقيه لرئاسة المجلس و ادعو الجميع الى الابتعاد عن التجريح بأي عضو خاصة الرئيس مرزوق الغانم الذي في نظري انه شخصيه وطنيه رائعه ترك بصمة مشرفه للكويت في العالم و سيكون نائب مؤثر في المعارضه و الاختلاف معه سياسي محض وله كل المحبه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 10, 2020

وتابع الدويلة: ” اسأل الله التوفيق للكويت وللأمتين العربية والإسلامية ولا تسامح مع الصهيونية والمتصهينين فالشعب الكويتي حر وغير موجه من أحد وجميع الشعب يرفض التطبيع والتسامح مع الصهاينة او موالاتهم”.

اسأل الله التوفيق للكويت و للأمتين العربيه و الاسلاميه ولا تسامح مع الصهيونيه و المتصهينين فالشعب الكويتي حر و غير موجه من احد و جميع الشعب يرفض التطبيع و التسامح مع الصهاينه او موالاتهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 10, 2020

وفي وقت سابق، كشف النائب الكويتي عبدالكريم الكندري أن النواب المجتمعين في ديوانه اليوم، الأربعاء، اتفقوا على تزكية النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة، والإطاحة بمرزوق الغانم، الذي بدوره التقى اليوم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب ما نقلت صحيفة “القبس” المحلية قال النائب فرز الديحاني، عقب الانتهاء من الاجتماع التنسيقي: “بعد تزكية النائب بدر الحميدي كمرشح لرئاسة مجلس الأمة اتفقنا معه على 3 نقاط، وهي العفو الشامل والنظام الانتخابي والمطالب الشعبية”، دون تفاصيل.

وفي نفس السياق، قال النائب “خالد عايد”: “إن 37 نائباً (من أصل 50 نائبا منتخبا و16 يرتقب تعيينهم على الأكثر، أي أكثر من النصف) اختاروا النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة، وتم الاتفاق على عدة ملفات، والعفو الشامل على رأسها”.

وكان نحو 37 نائباً توافدوا على ديوان النائب “عبدالكريم الكندري”، في ثاني اجتماع لهم، للتنسيق بشأن المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة.

وقال النائب “بدر الملا” إن “الأمور طيبة وتبشر بالخير”، في حين قال النائب “سعود بو صليب”: “اليوم سنحسم إن شاء الله، والأمور بخير، ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار”.

وفي نفس السياق، قال النائب “صالح المطيري”: “نحن هنا لنقدم رسالة إلى الشعب والحكومة، من منطلق ثوابتنا الشرعية، أن تكون هناك علانية في اتخاذ القرار، بخصوص رئاسة المجلس”، متابعاً: “نطالب بأن يكون التصويت علنياً وبالاسم، لاختيار رئاسة المجلس، وسنجتمع على الخير بما فيه صالح البلاد والعباد”.

وكان مجموعة من النواب عقدوا اجتماعاً تنسيقياً في وقت سابق، دعا إليه النائب “بدر الداهوم”، وعُقد في ديوانه، من دون الوصول إلى نتائج حاسمة، بشأن الأجندة التي حضر المجتمعون لمناقشتها، وعلى رأسها تسمية مرشح لرئاسة مجلس الأمة، وجرى الاتفاق على حسم الموضوع في اجتماع آخر، يُعقد الأربعاء في ديوان النائب “عبدالكريم الكندري”، وهو ما تم بالفعل.

وبالتزامن مع اجتماع النواب، استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” بقصر بيان أمس صباح الأربعاء، رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم”، بحسب إعلام محلي، لم يورد تفاصيل الاجتماع.

ومن المتوقع أن ينافس “مرزوق الغانم” على رئاسة مجلس الأمة أكثر من نائب، من بينهم “بدر الحميدي” الذي يُنظر إليه باعتباره منافسا قويا، وسبق أن أعلن ترشيح نفسه للمنصب.

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