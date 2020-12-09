هؤلاء الوزراء الـ4 يحتفظون بمناصبهم .. كشف كواليس تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية، كواليس تشكيل الحكومة الجديدة والتي يجري الشيخ صباح الخالد الصباح مشاورات من أجل الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن تحضيراً للمصالحة الخليجية بين قطر والسعودية.

وقالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، وفق مصادر لم تسمها، إن الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها ستضم عدداً من الوزراء السابقين بينهم وزراء الدفاع والداخلية والصحة والخارجية والإعلام.

وحسب المصادر، فإن الشيخ صباح الخالد، الذي كلّفه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الثلاثاء، بإعادة تشكيل الحكومة، يجري مشاورات حالياً للتوصل إلى الأسماء النهائية للحكومة.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية والإعلام الشيخ أحمد الناصر، ووزير الصحة باسل الصباح، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير الدفاع أحمد المنصور، سيحتفظون بحقائبهم الوزارية في الحكومة الجديدة.

وأضافت المصادر: “كما سيحتفظ وزراء العدل المستشار فهد العفاسي، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية مريم العقيل، والأشغال العامة والإسكان رنا الفارس، والتجارة والصناعة خالد الروضان، بمناصبهم، مع احتمال تعديل في بعض الحقائب.

وتدور مناقشات بشأن استمرار أو تغيير مجموعة أخرى من الأسماء مثل: وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير الدولة للشؤون البلدية وليد الجاسم، ووزير التربية والتعليم سعود الحربي، ووزير النفط خالد الفاضل.

وقالت الصحيفة إنه من بين الأسماء الجديدة المرشحة لشغل حقائب وزراية المستشار علي الراشد، والنائبان عيسى الكندري ومبارك الحجرف.

كما يجري الحديث عن الشيخ مشعل الجابر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار، ووكيل وزارة المالية السابق خليفة حمادة والنائبين السابقين علي العمير ومحمد الدلال.

وهذه هي الحكومة السابعة والثلاثين في تاريخ الكويت السياسي، ويجري تشكيلها بعد استقالة الحكومة السابقة عقب انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت السبت.

وأمس الثلاثاء، جدد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثقة برئيس الوزراء صباح خالد الصباح، وكلفه بإعادة تشكيل مجلس الوزراء الكويتي، وذلك بصدور أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.