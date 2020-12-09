اروى عمر
اروى عمر
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سفالة منقطعة النظير.. “شاهد” ماذا فعلت أروى عمر مع رجل أجنبي في الشارع بكل وقاحة!

كتب وطن
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أثارت مشهورة السوشيال ميديا أروى عُمر موجة غضب ممزوجة بسخرية، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي تتراقص لرجل أجنبي، تنفيذاً لتحدي جديد انتشر عبر “تيك توك”.

 

وظهرت أروى عُمر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تقف أمام ينام جالساً على كرسي في مكان عام، ثم تقوم بنكزه فيستيقظ، فتبدأ بالرقص له.

 

واستفز المشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاج  #اروى_عمر، سخروا خلاله من أروى عمر وذكروها بأنها اشتهرت بمهاجمتها السعودية هند القحطاني، واتهامها لها بأنها “ترقص وتستعرض فخوذها”، وها هي اليوم تتبع خطاها وتُنافسها بالوقاحة.

 

وطالب المغردون بمحاسبة أروى عمر على تصرفها الذي يخالف الذوق العام بحسب رأيهم، كما أنهم اعتبروه تحريضاً للفتيات لتنفيذ نفس سلوكها والتراقص لرجل أجنبي.

 

 

وكانت حرب كلامية شعواء اشتعلت بين السعودية أروى عمر ومواطنتها الناشطة هند القحطاني، وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية.

 

بدأت “الحرب” حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

 

الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.

 

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.

 

وأضافت أروى عمر باللهجة السعودية: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

 

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني: “كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

 

وعايرت اروى عمر هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.!

 

وشن جمهور هند القحطاني هجوماً على أروى عُمر، وذكروها بفيديوهاتها الراقصة أيضاً، ما استفزها لتخرج بفيديو جديد، أكدت فيه أنها لا تخجل من رقصها، لأنها كانت بملابس مُحتمشة.

 

وقالت أروى عُمر : “إيوة رقصت، لكني متسترة، ما خرجت صدري، ولا خرجت فخودي، وماخرجت قعوري عشان أترقص”، في إشارة منها إلى ما تفعله هند القحطاني.

 

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