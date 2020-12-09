“شاهد” السعودية رشا العبدالله خلعت “عباءة الحياء” في سوق الإبل ورقصت بكل وقاحة للرجال لشحذ هممهم!

أثارت مشهورة “سناب شات” السعودية رشا العبدالله جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعلته علناً في سوق لبيع الإبل.

وظهرت رشا العبدالله التي اشتهرت بكونها المرأة الوحيدة التي شاركت في مزاد الإبل العلني للرجال بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص على أنغام أحد “الشيلات” أمام جمع كبير من الرجال الذين بدأوا بالتصفيق والهتاف لها، بينما شاركها أحدهم وصلة الرقص.

وذكر المغردون أن وصلة الرقص هذه حدثت في سوق الإبل في “أم رقيبة” على طريق حفر الباطن، بالقرب من محافظة “المجمعة” ومركز “أم الجماجم”.

عاشقة الإبل الفتاة السعودية رشا العبد الله تبدو طربانه ترقص بالجنبية على انغام الشيلات .. pic.twitter.com/ZgDjLQugif — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) December 9, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فعبروا عن غضبهم واستنكارهم لتصرفات رشا العبدالله منذ بداية مشاركتها كأول امرأة في مزاد للرجال، وصولاً إلى تماديها بـ”الوقاحة” ورقصها علناً.

ورأى المغردون أن “حياء” المرأة أصبح منعدماً في ظل التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الأمير محمد ابن سلمان.

يارب استرني واستر اهلي وزوجاتنا واخواتنا ونسائنا ونساء بلادنا الحبيبة خاصة

وبلاد المسلمين عامة يارب سترك يارب اطلبك صلاح ابنائنا وبناتنا — 💙💙ماجد الشمري💙💙 (@majed0811) December 9, 2020

اعتدال بلا انحلال ،

المجال مافتح الا بحفظ الكرامة اولاً ..! — Abdullh ♚ (@amz_906) December 9, 2020

تحية لكل بنت حافظة نفسها ومانزلت رآسها ابوها وأمها بالتراب ❤️ — مِيشْ (@m_harb22) December 9, 2020

ياربي ماعاد فيه حيا الله لا يبلانا 🤢 🤮. — المہـا (@maha__33) December 10, 2020

تخيل تطلب بوجهك رقاصه تقوم ترقص! زمان بخشم الريال الحين بخشم الرجال https://t.co/0pqcYqeHlY — SIMP POLICE (@EASY_ASA) December 10, 2020

وسبق أن أثارت رشا العبدالله جدلاً واسعاً بعدما ظهرت رشا بعدة فيديوهات وهي تقف وحيدة بين مئات الرجال الذين تجمهروا عليها أثناء تصويرها الإبل بفعالية مزاد الإبل العلني بحفر الباطن.

#رشا_العبدالله 不

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا حاشره نفسها بين الرجال pic.twitter.com/kb7F223uzp — بنت فلانه🕊♥️ (@s_0a0a) October 10, 2020

كما حدثت حينها بين رشا العبدالله وأحد الرجال مشادة كلامية لسبب غير معروف، ورددت له: “المعروف لا يعرف، استريح وخلك في نفسك”.

فيديو يظهر مشادة كلامية وملاسنة بين امرأة مشاركة في مزاد للإبل ورجل في حفر الباطن ! pic.twitter.com/5VR6nYP2MS — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 9, 2020

وظهرت رشا العبدالله وهي تجلس في البادية وتتحدث عن المزاد، مؤكدة أنها دأبت على حضوره منذ أيام، وطالبت مُتابعيها عدم إزعاجها بإرسال أذكار وآيات تُحرم تواجدها كامرأة وحيدة بين الرجال، وقالت: “أنا حرمة أمشي في السيدة، وأختار على نظري وما أحتاج استشارة أحد”.

امرأة مشاركة في مزاد للإبل : لا أحد يزعجني ويقروشني أنا حرمة أمشي سيده pic.twitter.com/o0RUNdFe4s — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 9, 2020

واستنكر الناشطون وقوفها بكامل مكياجها وزينتها أمام الرجال، ورأوا أن من يرى تصرفها طبيعاً فهو “ديوث”، وأن مافعلته يدل على أنها بلا حياء، وأنه لا يحق لها رفع قضية في حال تعرضها للتحرش، لأنها ذهبت إليه بنفسها.

#رشا_العبدالله 不

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا حاشره نفسها بين الرجال pic.twitter.com/kb7F223uzp — بنت فلانه🕊♥️ (@s_0a0a) October 10, 2020

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