بعد “فتى الزرقاء” .. جريمة “بهاء” تهزّ الأردن وهذا ما فعله مُجرم انتقاماً من والده!

استفاق الأردنيون على جريمة جديدة بحقّ فتى في منطقة مرج الحمام وسط العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، أن الفتى ويُدعى “بهاء” البالغ من العمر 15 عاماً، تلقى ضربات باستخدام أداة حادة (بلطة)، من قبل شخص، قرر الانتقام من والد “بهاء” لوجود خلافات مالية سابقة .

وبعد عدم عثور الجاني على والد بهاء اقدم على ضرب الفتى بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الراس.بحسب متحدثٍ أمني

عمّان تستيقظُ على جريمةٍ بشعة…مُشابهة لجريمة فتى الزرقاء..!!! إعتداء وحشيّ من بلطجيّ على الفتى بهاء (١٥ عام) في منطقة مرج الحمام..ببلطةٍ على وجهه وعُنقه ورأسه وظهره..!!! ألا تبّت أيديكم أيها المُجرمون..!! لا حول ولا قوة الا بالله #الفتى_بهاء pic.twitter.com/LQY7VxpHf6 — Dr. Basem Sarrayrah (@sardrsa) December 9, 2020

وفي السياق، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح الأربعاء، إلقاء القبض على المعتدي، ليتم التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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بهاء علي فتحي ضحية جديدة بعد فاجعة صالح فتى الزرقاء بهجوم مماثل تقريبا، تمام الساعة الثالثة فجراً اقتحموا بيت بهاء ذو 15 عام,واعتدوا عليه بواسطة البلطات،ليكن وجه بهاء وعنقه وظهره ويديه محط اجرام حاملي البلطة،وبهاء الآن يتواجد في العناية الحثيثة بمستشفى البشير.

صور مؤلمة جدا للفتى pic.twitter.com/YxK3FrG3yF — محمد الزعاترة 🇯🇴🇮🇶 (@MIZaatreh) December 9, 2020

و تم تحديد هوية الجاني وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات.

الشي اللي بفكر فيه .. الغريب انه الناس ما بتتعظ يعني قضية #فتى_الزرقاء لسه طازه والمجرمين ممكن ينحكموا اعدام ومع هيك بتصير جريمه بنفس الطريقه .. وين الخلل ؟ https://t.co/sieqq2t2NW — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) December 9, 2020

وأعادت قصة الفتى بهاء لأذهان الأردنيين قضية “فتى الزرقاء” صالح، التي وقعت قبل حوالي شهرين، وهزت الرأي العام الأردني بعد أن أقدم مجموعة من المجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.