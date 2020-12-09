الفتى بهاء تعرض لاعتداء عنيف في مرج الحمام في الأردن
الفتى بهاء تعرض لاعتداء عنيف في مرج الحمام في الأردن
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بعد “فتى الزرقاء” .. جريمة “بهاء” تهزّ الأردن وهذا ما فعله مُجرم انتقاماً من والده!

كتب وطن
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استفاق الأردنيون على جريمة جديدة بحقّ فتى في منطقة وسط العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، أن الفتى ويُدعى “” البالغ من العمر 15 عاماً، تلقى ضربات باستخدام أداة حادة (بلطة)، من قبل شخص، قرر الانتقام من والد “بهاء”  لوجود خلافات مالية سابقة .

وبعد عدم عثور الجاني على والد بهاء اقدم على ضرب الفتى بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الراس.بحسب متحدثٍ أمني

وفي السياق، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح الأربعاء، إلقاء القبض على المعتدي، ليتم التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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و تم تحديد هوية الجاني وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات.

وأعادت قصة الفتى بهاء لأذهان الأردنيين قضية “فتى الزرقاء” صالح، التي وقعت قبل حوالي شهرين، وهزت الرأي العام الأردني بعد أن أقدم مجموعة من المجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.

 

 

 

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