استقبال اتصال هاتفي-مكالمة هاتفية وخسارة مواطن كويتي
استقبال اتصال هاتفي
حياتنا

كويتي رنّ هاتفه فاستقبل الاتصال وخسر 20 ألف دولار!

كتب Author 2
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خسر مواطن كويتي 5990 دينار (20 ألف دولار)، بمكالمة هاتفية واحدة كلفته الكثير، بعدما تجاوب مع أشخاص يزعمون كذبا أنهم من موظفي المحلية.

 

ونقلت صحيفة “” الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل القضية التي بدأت ببلاغ من مواطن (55 عاماً)، سجلت في مخفر شرطة ضاحية عبدالله السالم.

 

وقال المواطن في بلاغه إنه تلقى ورد اليه من هاتف نقال محلي لشخص زعم أنه يعمل في أحد البنوك المحلية. وأن البنك أرسل له رسالة على هاتفه طلب فيها تزويده برمز الـ .

 

وحينما استجاب لذلك فوجئ بأن حسابه خصم منه مبلغ 5990 دينارا دفعة واحدة. وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي وتمت إحالتها إلى .

 

الجدير بالذكر أن رمز الـ OTP يرسل للعميل في حالة كانت عملية السحب أكثر من 100 دينار وهو ما
يعني أن لدى مرسلي هذه الرسائل بيانات كاملة للعميل بما فيها رقم والرقم السري للعميل.

 

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