كويتي رنّ هاتفه فاستقبل الاتصال وخسر 20 ألف دولار!

خسر مواطن كويتي 5990 دينار (20 ألف دولار)، بمكالمة هاتفية واحدة كلفته الكثير، بعدما تجاوب مع أشخاص يزعمون كذبا أنهم من موظفي البنوك المحلية.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل القضية التي بدأت ببلاغ من مواطن (55 عاماً)، سجلت في مخفر شرطة ضاحية عبدالله السالم.

وقال المواطن في بلاغه إنه تلقى مكالمة هاتفية ورد اليه من هاتف نقال محلي لشخص زعم أنه يعمل في أحد البنوك المحلية. وأن البنك أرسل له رسالة على هاتفه طلب فيها تزويده برمز الـ OTP.

وحينما استجاب لذلك فوجئ بأن حسابه خصم منه مبلغ 5990 دينارا دفعة واحدة. وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي وتمت إحالتها إلى نيابة الشؤون التجارية.

الجدير بالذكر أن رمز الـ OTP يرسل للعميل في حالة كانت عملية السحب أكثر من 100 دينار وهو ما

يعني أن لدى مرسلي هذه الرسائل بيانات كاملة للعميل بما فيها رقم البطاقة والرقم السري للعميل.

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