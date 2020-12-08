استدراج شاب في الإمارات عبر مواعدة فتاة - تعبيرية
استدراج شاب في الإمارات عبر مواعدة فتاة - تعبيرية
حياتنا

في الإمارات تحدث العجائب .. ذَهَبَ لسهرة حمراء في شقة صديقته وبعدما فتحت له الباب شاهد المفاجأة!

كتب وطن
0

تحوّلت علاقة صداقة افتراضية بين أوروبي وفتاة في إلى كابوس ورعب واجه فيها الشاب الموت .

واكتشف الأوروبي أن صديقته التي ذهب إليها مساءً لاحتساء كوب من القهوة في شقتها، ما هي إلا فخ لاصطياده وسرقته.

وتبين أن المجني عليه تواصل مع فتاة عبر برنامج للتعارف، واتفقا على الاجتماع في شقتها، ليحتسيا كوباً من القهوة.

ولدى وصول المجني عليه إلى الشقة لم يجد الفتاة التي تعرف إليها، بل وجد وحشاً على هيئة امرأة فتحت له الباب برفقة رجل آخر أشهر في وجهه سلاحاً نارياً “وهمياً”.بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية

بعد ذلك، سحبا المجني عليه من رقبته إلى داخل الشقة، دون منحه الوقت أو الفرصة للسؤال عن “صديقته” الجديدة التي لم تكن سوى عنصر في تشكيل إجرامي يضم زائرتين وموظفاً إلى جانب 3 آخرين.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنهم احتجزوه في غرفة، وفتشوه، واعتدوا عليه، ثم استولوا منه على مبلغ من المال، وبطاقات ائتمانية سلمهم إياها مع طلبهم لكلمات المرور الخاصة بها تحت التهديد والوعيد.

وذكر انه اعطاهم أرقام مرور غير صحيحة حتى يخلص نفسه منهم بعدما أصروا عليه بتزويدهم بأرقام المرور مقابل إطلاق سراحه، وتسليمه متعلقاته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 3 من التشكيل بينهم صديقة المجني عليه.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن زايد “تورط” بالتطبيع مع إسرائيل.. “شاهد” ماذا جرى مع…

حياتنا

أين السعادة والتسامح!؟ .. زوج في دبي عذّب خادمته حتى الموت وما كان يفعله بها قبل ذلك…

الهدهد

ضاحي خلفان حارس بارات دبي “فتح المندل” وتنبأ بوفاة بايدن و”العلم…

تقارير

اشتروا عقارات في دبي واستقبلهم ابن زايد بالأحضان.. مجرمون إسرائيليون نقلوا نشاطهم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.