في الإمارات تحدث العجائب .. ذَهَبَ لسهرة حمراء في شقة صديقته وبعدما فتحت له الباب شاهد المفاجأة!

تحوّلت علاقة صداقة افتراضية بين أوروبي وفتاة في الإمارات إلى كابوس ورعب واجه فيها الشاب الموت .

واكتشف الأوروبي أن صديقته التي ذهب إليها مساءً لاحتساء كوب من القهوة في شقتها، ما هي إلا فخ لاصطياده وسرقته.

وتبين أن المجني عليه تواصل مع فتاة عبر برنامج للتعارف، واتفقا على الاجتماع في شقتها، ليحتسيا كوباً من القهوة.

ولدى وصول المجني عليه إلى الشقة لم يجد الفتاة التي تعرف إليها، بل وجد وحشاً على هيئة امرأة فتحت له الباب برفقة رجل آخر أشهر في وجهه سلاحاً نارياً “وهمياً”.بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية

بعد ذلك، سحبا المجني عليه من رقبته إلى داخل الشقة، دون منحه الوقت أو الفرصة للسؤال عن “صديقته” الجديدة التي لم تكن سوى عنصر في تشكيل إجرامي يضم زائرتين وموظفاً إلى جانب 3 آخرين.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنهم احتجزوه في غرفة، وفتشوه، واعتدوا عليه، ثم استولوا منه على مبلغ من المال، وبطاقات ائتمانية سلمهم إياها مع طلبهم لكلمات المرور الخاصة بها تحت التهديد والوعيد.

وذكر انه اعطاهم أرقام مرور غير صحيحة حتى يخلص نفسه منهم بعدما أصروا عليه بتزويدهم بأرقام المرور مقابل إطلاق سراحه، وتسليمه متعلقاته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 3 من التشكيل بينهم صديقة المجني عليه.