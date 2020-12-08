لمن يحاول الصعود على أكتاف دبلوماسية عُمان.. “الشاهين” يُحرج مرتزقة الإعلام السعودي بعد التطاول على البوسعيدي

شن حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر هجوما قاسيا على كتاب وسياسيين محسوبون على النظام السعودي، عقب تطاولهم على وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بسبب تصريحاته الأخيرة التي رفض فيها تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

ورد “الشاهين” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) على مغردين من الرياض وكذلك كتاب يمنيين مرتزقة لدى الإعلام السعودي، تطاولوا على وزير الخارجية بدر البوسعيدي واتهموا الدبلوماسية العمانية بدعم الإرهاب.

اما نحن فلازلنا نستبشر بأمثالك بأنكم يوما ما ستقومون بتوصيل أدمغتكم ببطارياتها وتستغنون عن قراءة السياسة بسراويل مقاس ٥٦

مع احترامي وتقديري لبقية الشعب الشقيق العاقل https://t.co/eHfNCyZ8p4 — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

ان كنت تكتب ما يمليه ضميرك وليس جيبك فلربما فعد لميثاق الامم المتحدة اولا ومن ثم الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الارهاب

ولربما ترغب في البحث عن عدد دول التحالف التي قامت بالمصادقة على هذه الاتفاقيات

بعد ذلك،، تتبع المسار الموثق أمميا لتهريب السلاح

النزاهة العمانية ليست مادة للتصويت https://t.co/QQR7ppCIbY — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

وكان بدر البوسعيدي قال في تصريحات خلال مؤتمر دولي في البحرين، إن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ناقش مع بلاده إمكانية أن تصنف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية ضمن التنظيمات الإرهابية، وأبدى المسؤول العماني عدم تأييد بلاده لهذا المسعى.

وأضاف وزير خارجية السلطنة:” لا أعتقد أن هناك حلا يستند إلى تصنيف أو حجب أحد أطراف هذا النزاع، وإبعادهم عن طاولة التفاوض”، في إشارة لتصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية.

من جانبه ألجم “الشاهين” حسابات الذباب في السعودية والإمارات التي روجت لتصريحات الوزير العماني على أنها دعما للإرهاب، ونشر ملخص من وثيقة الامم المتحدة رقم 19-08152E، والذي يكشف البند الأول بها أن سلطنة عمان أدانت جميع العمليات الإرهابية حول العالم.

🔴 تنويه 🔴

درس سريع لمن يحاول الصعود لغير مقامه على اكتاف الدبلوماسية العمانية،،،،نحن الاساتذة والمعلمين ولسنا الطلبة المشاغبين ملخص من وثيقة الامم المتحدة رقم 19-08152E 🔺البند الاول: أدانت السلطنة جميع العمليات الارهابية حول العالم

👈🏻 كان البعض الاخر يهلل ويكبر ويفرح pic.twitter.com/7VD0L5RuQr — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

بينما ينسف البند الثاني لوثيقة الأمم المتحدة مزاعم الذباب الواهية في هذا الشأن، حيث يؤكد أن السلطنة انضمت لجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب الموقعة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

اذا ما وقع عمل ارهابي في بلجيكا او تركيا او بريطانيا أو ايران،،،فأين التزامهم بالادب الدبلوماسي ؟ 🔺البند الثاني: انضمت السلطنة لجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب الموقعة تحت اشراف الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها

👈🏻 البعض الاخر لم ينضم للان — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

وأورد “الشاهين” بقية بنود الوثيقة الأممية التي تثبت كذب مزاعم المفترين على السلطنة والمشككين بدبلوماسيتها.

🔺البند الثالث: التزاماً بمبادئها في ايجاد الحلول السلمية وحل الخلافات بالحوار،،دعمت السلطنة جهود الامم المتحدة للتوصل لاتفاقيات بشأن أطراف الصراع في اليمن واستضافت عدد من الاجتماعات بهذا الشأن ودعمت جهود المبعوث الاممي باليمن كما سهلت جهود لجان مجلس الامن لتطبيق القرار ٢١٤٠ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

للعام ٢٠١٤ والالتزام بكل القرارات اللاحقة ذات العلاقة

👈🏻 عام بعد عام تنسف تقارير الامم المتحدة ومجلس الامن كل مزاعم التهريب لكن البعض لا يتعض 🔺 البند الرابع والأهم: السياسة العمانية المتبعة في التعامل مع كافة الصراعات الاقليمية والدولية كانت العامل الرئيسي في فشل التحريض على — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

وأكدت الوثيقة التزام سلطنة عمان بمبادئها في ايجاد الحلول السلمية وحل الخلافات بالحوار، وكذلك دعمت السلطنة جهود الامم المتحدة للتوصل لاتفاقيات بشأن أطراف الصراع في اليمن واستضافت عدد من الاجتماعات بهذا الشأن ودعمت جهود المبعوث الاممي باليمن كما سهلت جهود لجان مجلس الامن لتطبيق القرار ٢١٤٠.

التطرف في السلطنة بالمقارنة مع جيرانها، حظرت السلطنة السفر الى مناطق الصراع والتوتر وبدأت في ذلك مع نشأة الحركات الارهابية في نهاية السبعينات، لذا لم يوجد أي عماني في أي تنظيم ارهابي او حتى في صفوف الافغان العرب، اتبعت السلطنة سياسة تعليمية واعلامية تشجع التسامح والتعايش ودعمت — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

جهود الامم المتحدة في نشر ثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية والتعايش بين الطوائف والعرقيات برسالة الاسلام التي بثتها عمان ومن عدة عواصم حول العالم

👈🏻 النقطة شارحة لذاتها والمقارنات تكفي 🔺البند الخامس: يجرم القانون العماني كافة اشكال الارهاب بموجب المرسوم السلطاني السامي — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

والسياسة العمانية المتبعة في التعامل مع كافة الصراعات الاقليمية والدولية ـ بحسب ذات الوثيقة ـ كانت العامل الرئيسي في فشل التحريض على التطرف في السلطنة بالمقارنة مع جيرانها، حظرت السلطنة السفر الى مناطق الصراع والتوتر وبدأت في ذلك مع نشأة الحركات الارهابية في نهاية السبعينات.

رقم ٨/٢٠٠٧ و المرسوم رقم ٣٠/٢٠١٦ و المرسوم رقم ١/٢٠١٧ والمرسوم رقم ٧/٢٠١٨ وبذلك تكافح السلطنة الارهاب استباقياً بتجريم التحريض والتمويل او تقديم اي تسهيلات او اعتناق فكر التنظيمات المحظورة

👈🏻 هذه النقطة جوهرية،،نحن شرعنا القوانين،،فهل اتفق البعض على تعريف الارهاب أساساً — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

🔺 البند السادس: حفظت السلطنة كرامة مواطنيها بخطط تنموية تشمل جميع مناطقها

👈🏻 ولازال بعض مواطني الدول الاخرى يعيشون مواطنتهم بدرجات مختلفة يختلف فيها سكان الشرق عن الغرب او شمالها عن جنوبها 🔺البند السابع: رفضت السلطنة كافة الانشطة المتعلقة بالارهاب سواء الموجه اليها او لغيرها — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

لذا لم يوجد أي عماني في أي تنظيم ارهابي او حتى في صفوف الافغان العرب.

بتجريم الاتجار بالبشر والمخدرات والاسلحة وغسيل الاموال وانضمت للاتفاقيات الثنائية والدولية الخاصة بترحيل المجرمين والارهابيين حسب الاطار العام لمعاهدات واتفاقيات حقوق الانسان

👈🏻 النقطة ايضا واضحة والمقارنات أوضح

👈🏻للتذكير : #الحرية_لعبدالله_الشامسي — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

كما اتبعت السلطنة سياسة تعليمية واعلامية تشجع التسامح والتعايش ودعمت جهود الامم المتحدة في نشر ثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية والتعايش بين الطوائف والعرقيات برسالة الاسلام التي بثتها عمان ومن عدة عواصم حول العالم.

🔺 البند الثامن:أنشات السلطنة عدة جهات لمكافحة الارهاب مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال كما تشارك في الدراسات والابحاث الخاصة بمكافحة الارهاب عبر الاجتماعات والمؤتمرات

👈🏻 نشارك كأساتذة وليس كطلبة،،،،فمعدل صفر ارهاب عالمياً لم يأتي من فراغ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

🔺 البند العاشر والاخير: في اطار التوصيات الاممية الاربعين بشان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب نجحت السلطنة في الصعود للمستويين الاول والثاني وسيتم تقييم معايير المستوى الثالث بواسطة جهات دولية في العام ٢٠٢١ نقطة الختام،،،،أفبعد هذا نحتاج لمن يعلمنا كيفية تصنيف الارهاب،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

واختتم الشاهين تغريداته بالقول:”كلا يا سادة نحن الاساتذة وان شئتم المزيد من الدروس، أفعالنا لا اقوالنا تشرح لكم حفظ الله عماننا من كل من أراد بها سوءاً”

كلا يا سادة،،،نحن الاساتذة

وان شئتم المزيد من الدروس،،،أفعالنا لا اقوالنا تشرح لكم حفظ الله عماننا من كل من أراد بها سوءاً

وطاب مساءكم بكل خير الشاهين🦅 — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 8, 2020

وكان بدر البوسعيدي قال في تصريحاته ضمن المؤتمر “تساؤلي حيال (أي تصنيف أميركي) هو: هل سيحل هذا القرار الصراع اليمني، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجماعة طرف مهم؟ أم أنه من الأفضل دعم ما يحاول مبعوث الأمم المتحدة فعله بدعوة الجميع إلى الطاولة بمن فيهم هذه الجماعة”.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت الشهر الماضي عن مصدرين مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هددت بإدراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء للجماعات الإرهابية.

وتنظر أميركا وبعض حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية، إلى الحوثيين -الذين أطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في آخر العام 2014- على أنهم يقاتلون بالنيابة عن إيران، وهو ما ينفيه الحوثيون ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا، في إشارة إلى حكومة هادي.

وأثار عاملون في مجال الإغاثة مخاوف من تصنيف أميركا جماعة الحوثيين في لائحة الإرهاب، لأن هذا القرار قد يحول دون وصول مساعدات إنسانية حيوية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، التي تسيطر على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى في البلاد.

وذكرت مجلة فورين بوليسي الأميركية في تقرير نشرته آخر الشهر الماضي، أن هناك أنباء عن معارضة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، وخبراء مهنيين في وزارة الخارجية الأميركية، لسعي إدارة ترامب لتصنيف الحوثيين في لائحة الإرهاب.

وتسعى الأمم المتحدة إلى إحياء محادثات السلام المتعثرة منذ آخر العام 2018 لإنهاء الحرب اليمنية، وذلك في ظل حالة من الجمود تشهدها هذه المحادثات بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثيين.

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