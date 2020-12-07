غادة بشور
غادة بشور
Imageحياتنا

غادة بشور تفجّر ضجة واسعة: “الحجاب يسيء للمجتمع ويحرم المرأة من أنوثتها!” .. “وطن” تكشف الحقيقة

كتب وطن
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كالنار في الهشيم، انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة للفنانة السورية ومسيئة للحجاب .

وتداول نشطاء مواقع التواصل التصريح الذي جاء فيه إن الفنانة غادة بشور قالت: “ يسيء للمجتمع ويحرم المرأة من أنوثتها!”.

لكنّ الفنانة السورية خرجت عن صمتها، نتيجة الانتشار الواسع للتصريح المتداول على لسانها، وكشفت الحقيقة .

ونفت غادة بشور عبر حسابها في فيسبوك كما رصدت وطن ما نُسب إليها.

وقالت الفنانة السورية: “مع انني لا احب ان اتطرق لمواضيع حساسة بالمجتمع ولكن بعد عدة اتصالات من الصحافة المحبة والصادقة. انا مستحيل اجرح اي اعتقاد او اي انتماء لاي دين كان..”.

وأضافت: “احترم الجميع بانسانيتكم قبل اعتقادكم؛ لان الدين لله والوطن للجميع. لانني احبكم واحترمكم اوضح لكم محبتي للجميع”.

 

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2 تعليقات
  1. ابوعمر يقول

    من هذا الرجـــل الذي يدعي أن اسمـــه.. (غــــادة)…؟

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  2. محمد يقول

    أكيد زي انوثتك يا ام فص

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