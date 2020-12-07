“شاهد” هيفاء وهبي لا تريد أن تعترف بكبر سنها وتشحذ همم متابعيها بـ”أفخاذ عارية” وتتحدى!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موجة جدل جديدة عبر أحدث إطلالتها والتي نشرت عبرها صور فاضحة ظهرت فيها بشكل مثير حيث لا تريد هيفاء الاعتراف بأنها باتت متقدمة في العمر وتصر على التصابي وإثارة غرائز الجمهور.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل دائمًا بإطلالاتها الصارخة، صورة عبر حسابها على منصة التواصل انستجرام، وقد ظهرت هيفاء وهبي ترتدي قميص سهرة اورنج اللون بتسريحة شعر غير اعتيادية، والسيجارة في الفم والنظارة السوداء.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وبرز في الصورة وهو ما أثار الانتباه بشدة أفخاذ الفنانة اللبنانية العرية، حيث نالت النصيب الأكبر من التعليقات والهجوم عليها بسببها لتعمدها التعري لأجل إثارة الجمهور وجذب المتابعين.

وكانت ذكرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، أن الشخصية الأقرب إليها من الفنانات هي والدتها.

وأضافت خلال تسجيل صوتي لبرنامج “ET بالعربي”، أن من تعبر عنها بأغانيها هي الفنانة إليسا. ومن تحب شخصيتها وعفويتها هي الفنانة أحلام، أما الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

ورفضت “زينب” الحديث عن الصلح مع والدتها، مشيرة إلى أن هذه الأمور خاصة للغاية. ولكنها متفائلة بكل ما يحدث في حياتها، ومن الممكن أن تحمل الأيام المقبلة، أخبارًا سارة فيما يخص هذا الشأن.

شاهد أيضا: “يسمعني حين يراقصني”.. “شاهد” هيفاء وهبي “ذابت” بين أحضان معتصم النهار بفستان أحمر يكشف الكثير!

وفي تصريحات سابقة لها تحدثت زينب فياض، حول ما تردد في الفترة الأخيرة حول تصالحها مع والدتها، بعد قطيعة طويلة بينهما.

وجاءت تلك التفسيرات بعدما نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها دانييلا، عبر حسابها على إنستجرام. وهما يغنيان أغنيتها “توتة”، وتحدثت الابنة مع برنامج “ET بالعربي”، المذاع على فضائية “إم بي سي 4”. قائلة إنها دائمًا تنشر هذه الفيديوهات الطريفة مع ابنتها.

وعن علاقتها مع والدتها، أوضحت زينب: “يكفيني أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر. لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا وبدأوا في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية، وهذا الأمر صدمني كثيرا”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك