علق الكاتب الأردني أحمد حسن الزغبي، على اعتزام الأردن فتح قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية، في خطوة تعكس تأييدا من جانب عمّان للرباط في سياق التوتر، الذي تشهده المنطقة؛ بسبب أزمة الكركرات.

واستنكر أحمد الزغبي هذا الموقف من ملك الأردن عبدالله الثاني، متسائلا عن مصلحة الأردن من هذه القنصلية بصحراء المغرب ومدى الاستفادة منها.

كم عدد الرعايا الأردنيين في الصحراء الغربية حتى نفتتح قنصلية هناك ؟؟

أ.ح.ز — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) December 5, 2020

وكتب ما نصه متسائلا بحسب ما رصدت (وطن) على حسابه بتويتر:”كم عدد الرعايا الأردنيين في الصحراء الغربية حتى نفتتح قنصلية هناك ؟”

وأيده في ذلك الدكتور عبدالله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس، وأستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة إسطنبول 29، حيث رد على تغريدته بالقول:”أكيد مش أكثر من الرعايا الأردنيين في إسطنبول اللي لسة وزارة الخارجية رافضة تعمل لهم فيها قنصلية حقيقية تتابع معاملاتهم، ولسة مصرة على انها تفتح “قنصلية فخرية” ما بتعمل شي.”

أكيد مش أكثر من الرعايا الأردنيين في إسطنبول اللي لسة وزارة الخارجية رافضة تعمل لهم فيها قنصلية حقيقية تتابع معاملاتهم، ولسة مصرة على انها تفتح "قنصلية فخرية" ما بتعمل شي…! 😅 — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) December 5, 2020

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وكان الديوان الملكي المغربي أفاد في بيان له بنوفمبر الماضي، بأن الملك عبد الله الثاني، عبر في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس عن “رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية”.

وأضاف أن الملك الأردني أشاد بالقرارات، التي أمر بها الملك المغربي “لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية”.

وستكون هذه ثاني ممثلية دبلوماسية عربية في الصحراء الغربية بعد افتتاح الإمارات قنصلية في العيون مطلع نوفمبر، بينما تحتضن كبرى مدن الصحراء الغربية إلى جانب مدينة الداخلة (جنوبا) 15 قنصلية أخرى لدول أفريقية (جنوب الصحراء) منذ أواخر العام الماضي.

ويعتبر المغرب افتتاح هذه الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في الصحراء الغربية تأكيدا لسيادته عليها، بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر، التي تدعمها، أن أدانتا ذلك.

ويأتي هذه الإعلان في سياق توتر تشهده المنطقة بعد 30 عاما من وقف إطلاق النار؛ لكن المغرب أعلن استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر معبر الكركرات، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين للبوليساريو منذ 21 أكتوبر الماضي.

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