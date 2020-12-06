“شاهد” ريهام سعيد في ورطة كبيرة بعدما لازمها النحس: أي حاجة من عند ربنا حلوة وخير الحمد لله

استجاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، لمطالب الجمهور بإعادة إيقاف برنامج الإعلامية المصرية ريهام سعيد ، وقرر وقف برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية على قناة النهار المصرية.

وقال المجلس في بيان له رصدته “وطن” عبر “فيسبوك” إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج “صبايا الخير” المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الشكاوى المقدمة ضد برنامج “صبايا الخير” المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد… تم النشر بواسطة ‏المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام‏ في السبت، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠

وفي أول تعليق لها عقب صدور القرار، نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها على “انستجرام”، تظهر فيه وهي تحث الصيادين على التعامل برفق مع الثعلب.

كما يظهر الصيادين من خلال الفيديو وهم يؤكدون أن صيد الثعلب يحدث بغرض الاستعانة به في الأبحاث العلمية وأن الثعلب تم معالجته من الجروح وإطلاق سراحه.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو “أي حاجه من عند ربنا حلوه وخير الحمد لله”، قبل أن تقوم بإغلاق صفحتها تماماً.

وفجرت ريهام سعيد موجة غضب واسعة، جعلت الجمهور يُجدد مطالباته بإيقافها وإيقاف برنامجها “صبايا الخير” الذي عاد حديثاً بعد عدة أزمات، بعدما ظهرت في الحلقة الثالثة من برنامج “صبايا الخير”، هي تقوم بتعذيب ثعلب صحراوي، وتُقيده أمام الكاميرات ما استفز الجمهور الذي عبر عن صدمته من تصرفها الوحشي، فدشنوا عدة هاشتاجات للمطالبة بإيقاف برنامجها ومحاسبتها.

ريهام سعيد يا جماعة وهي بتعمل سبق صحفي محصلش فالتاريخ..🙄 pic.twitter.com/FPiAbWmR7R — Remon Maher🐺 (@remonmahers) December 3, 2020

وعلى إثر هذا الغضب، أعلنت “شبكة قنوات النهار” اعتذارها للمشاهدين، عن الحلقة التي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت “شبكة قنوات النهار” في بيان لها عبر “تويتر” أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.