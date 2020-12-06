مغربية “قلبها حجر” ألقت طفلتها في الصرف الصحي وهربت.. “شاهد” تفاصيل الجريمة التي هزت المغرب!

عثر أهالي الحي الجديد بمنطقة بنسودة في مدينة فاس في المغرب، على أشلاء يُشتبه أنها تعود لرضيعة حديثة الولادة، ملقاة داخل قناة للصرف الصحي في أحد البنايات السكنية.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن مصادر أمنية أن هذه الأشلاء التي هزت الحي والبلاد بأكملها، اكتُشفت أثناء أشغال تنظيف قناة الصرف الصحي بالبناية السكنية التي عُثر عليها فيها، إثر تعرضها للإغلاق.

واستنفرت الأجهزة الأمنية التي حلّت في المكان مُرفقة بعناصر من الشرطة بعد بلاغ العثور على أشلاء الرضيعة حديثة الولادة، والتي عُثر عليها داخل قناة للصرف الصحي لأحد المراحيض.

وتحوم الشكوك حول سيدة أقامت مؤخرا بإحدى الشقق السكنية للبناية المذكورة قبل اختفائها عن الأنظار، بالوقوف وراء هذه الجريمة.

وقد أحيلت الأشلاء المقطعة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للطب الشرعي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

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