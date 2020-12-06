أم تعذب طفلتها
أم تعذب طفلتها
حياتنا

مغربية “قلبها حجر” ألقت طفلتها في الصرف الصحي وهربت.. “شاهد” تفاصيل الجريمة التي هزت المغرب!

كتب Author 2
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عثر أهالي الحي الجديد بمنطقة بنسودة في مدينة في ، على أشلاء يُشتبه أنها تعود لرضيعة حديثة الولادة، ملقاة داخل قناة للصرف الصحي في أحد .

 

ونقلت صحيفة “” المغربية عن مصادر أمنية أن هذه الأشلاء التي هزت الحي والبلاد بأكملها، اكتُشفت أثناء أشغال تنظيف قناة الصرف الصحي بالبناية السكنية التي عُثر عليها فيها، إثر تعرضها للإغلاق.

 

واستنفرت التي حلّت في المكان مُرفقة بعناصر من الشرطة بعد بلاغ العثور على أشلاء الرضيعة حديثة الولادة، والتي عُثر عليها داخل قناة للصرف الصحي لأحد .

 

وتحوم الشكوك حول سيدة أقامت مؤخرا بإحدى الشقق السكنية للبناية المذكورة قبل اختفائها عن الأنظار، بالوقوف وراء هذه الجريمة.

 

وقد أحيلت الأشلاء المقطعة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للطب الشرعي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

 

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