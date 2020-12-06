متلازمة الفنانين والمقابر.. “شاهد” بشرى طلبت “مدفنا” كمؤخر زواج بعدما رقصت وتعرت في الجونة!

تسببت الفنانة المصرية بشرى في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، عقب طلب غريب تقدمت به لزوجها المستقبلي والذي تم إعلان خطوبتها منه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة.

وفي هذا السياق طلبت بشرى من خطيبها أن يقيم لها مدفنا بدلا من شرائه شبكة لزواجها.

💬" في وجهة نظر في الموضوع و سمعت عن أكثر من موقف أثر فيا…"بشرى تكشف سبب طلب مدفن كمؤخر لزواجها.. تابعوا @BushraRozza في ETبالعربي 👇https://t.co/YRA0YR4EAV pic.twitter.com/d49bLSmE8F — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 5, 2020

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وعن سبب ذلك الطلب من خطيبها، أوضحت بشرى لبرنامج “إي تي بالعربي”: “الموت ليس بعيدا عنا. وهذا العام خسرنا الكثير من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا، بالإضافة إلى شباب صغير في السن، ومنهم صديق لي من نفس عمري الذي توفي خلال نومه”.

وتابعت: “من الطبيعي أن نفكر في أن لا شخص أو شيء يدوم في هذه الدنيا”.

واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.

وعن حقيقة فارق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بـ6 أعوام. نفت بُشرى الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

ومؤخرا أثارت قبور الفنانين موجة جدل في مصر وتصدرت مواقع التواصل. خاصة بعد أن حصد كورونا أرواح عدد من الفنانين في مصر أشهرهم رجاء الجداوي.

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