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متلازمة الفنانين والمقابر.. “شاهد” بشرى طلبت “مدفنا” كمؤخر زواج بعدما رقصت وتعرت في الجونة!

كتب وطن
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تسببت الفنانة المصرية في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، عقب طلب غريب تقدمت به لزوجها المستقبلي والذي تم إعلان خطوبتها منه في بدورته الأخيرة.

 

وفي هذا السياق طلبت بشرى من خطيبها أن يقيم لها مدفنا بدلا من شرائه شبكة لزواجها.

 

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وعن سبب ذلك الطلب من خطيبها، أوضحت بشرى لبرنامج “إي تي بالعربي”: “الموت ليس بعيدا عنا. وهذا العام خسرنا الكثير من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا، بالإضافة إلى شباب صغير في السن، ومنهم صديق لي من نفس عمري الذي توفي خلال نومه”.

 

وتابعت: “من الطبيعي أن نفكر في أن لا شخص أو شيء يدوم في هذه الدنيا”.

 

واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل الأعمال في حفل ختام السينمائي بدورته الرابعة في موقف مفاجئ لها على .

 

وعن حقيقة فارق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بـ6 أعوام. نفت بُشرى الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

 

ومؤخرا أثارت قبور الفنانين موجة جدل في وتصدرت مواقع التواصل. خاصة بعد أن حصد كورونا أرواح عدد من الفنانين في مصر أشهرهم رجاء الجداوي.

 

 

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