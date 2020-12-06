اشتروا عقارات في دبي واستقبلهم ابن زايد بالأحضان.. مجرمون إسرائيليون نقلوا نشاطهم للإمارات

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل خطيرة لنقل منظمات جرائم إسرائيلية نشاطها إلى الإمارات، وذلك بعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، وفي ظل الاتهامات التي تطال الحكام الإماراتيين بشأن دعمهم للمليشيات والمرتزقة في عدد من الدول العربية.

وقالت القناة العبرية الـ 12، إن قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل، بدأوا مؤخراً في نقل نشاطهم إلى دولة الإمارات، ناقلةً عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية لم تسمه، قوله إن قادة المنظمات الإجرامية يعملون من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم بأنفسهم لإتمام صفقات تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

وأوضح الضابط الإسرائيلي، أن “هؤلاء المجرمين ينتحلون صفة رجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطيرون، متابعاً: “المجرمين الإسرائيليين، يشترون عقارات في إمارة دبي، ويشاركون في مشاريع غذائية وفندقية، يتخذونها ستارا للاتجار بمخدر الكوكايين وغسل الأموال التي جمعوها في إسرائيل.

وتابع بقوله: “أقترح على كل هؤلاء المجرمين الإسرائيليين عدم التورط في صفقات مخدرات في دبي، لأنه إذا تم القبض عليهم، يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، وإذا كانت هناك كميات كبيرة من الكوكايين، فقد ينتهي الأمر أيضا بعقوبة الإعدام”.

واستكمل الضابط الإسرائيلي: “نجمع معلومات عن الإسرائيليين الذين يعملون هناك في الإمارات منذ أكثر من شهر، ونحللها للوصول إليهم أو إلى الوكلاء الذين أرسلوهم، ونقدر أن هؤلاء المجرمين سيحاولون غسل مئات الملايين من الدولارات في دبي، وسنفعل كل شيء لوقف ذلك”.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات، اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقا العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

والأربعاء الماضي، بدأت شركة “يسرائير” للطيران في تسيير رحلتين يوميا من تل أبيب إلى الإمارات، تبعتها شركة “أركيع” بعد يوم واحد، فيما تنضم إليهما “العال” أكبر شركة طيران إسرائيلية، في 9 ديسمبر/كانون أول الجاري بـ14 رحلة أسبوعيا.

الجدير ذكره، أن شركة فلاي دبي الإماراتية بدأت في تسيير رحلتين يومياً من الإمارات إلى تل أبيب وذلك منذ نهاية الشهر الماضي، ضمن اتفاقيات التطبيع الإماراتية الإسرائيلية الموقعة مؤخراً.

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