لجين الهذلول
لجين الهذلول
Videoالهدهد

هذه الدول التي قال وزير خارجية السعودية أن لجين الهذلول قدمت معلومات سرية لها.. فما هي تلك المعلومات؟!

كتب وطن
0

في محاولة للتهرب من جرائم ولي العهد السعودي ومستشاره الخاص سعود القحطاني بحق الناشطة ، زعم وزير الخارجية آل سعود، أن لجين والمعتقلة في السجون السعودية على اتصال بدول غير صديقة بالمملكة.

 

وقال بن فرحان في حوار على هامش “حوار المنامة”، حول قضية اعتقال الهذلول: “نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر، وهذا شأن داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي”.

 

وزعم وزير الخارجية السعودي، أن القضاء في بلاده مستقل، قائلاً: “هذا النظام “يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم، والقضية الآن في المحاكم، حيث توجد تهم بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وتزويدها بمعلومات سرية، لكن القرار يعود للقضاء بشأن تثبيت التهم بالأدلة”، حسب قوله عن الهذلول.

 

وفي السياق، ردت شقيقة لجين الهذلول، لينا، على تصريحات الوزير السعودي، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، قائلةً: “لا يوجد في التهم الموجهة للجين التعامل مع دول غير صديقة، يقولون بوضوح إنها تتواصل مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا، هل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟”، ثم وجهت سؤالا مباشرا لوزير الخارجية السعودي قائلة: “هل يجب أن ننشر لائحة الاتهام؟”، حسب قولها.

 

وأضافت الهذلول: “أيضا، لا يوجد دليل، وقد مضى ثلاثة أعوام تقريبا ولجين محتجزة دون محاكمة، تصر في كل مرة تكون فيها في المحكمة على أن يقدم النائب العام دليلا، ويأتي الجواب نفسه دائما: سنقدم الدليل قريبا”.

 

الجدير ذكره، أن قضية اعتقال لجين الهذلول وغيرها من الناشطات والناشطين في السعودية، أثارت انتقادات واسعة لسلطات المملكة من منظمات حقوقية من حول العالم، حيث اعتقلت لجين عام 2017 لتهم مزعومة لها علاقة بنشاطها النسوي ومطالباتها بقيادة المرأة للسيارة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

هذا موعد ومكان اتمام المصالحة الخليجية .. والإمارات لن تكون مشمولة في الإتفاق لهذه…

الهدهد

أول تعليق من “شيطان العرب” ابن زايد على المصالحة الخليجية ومعروف أنه هو…

تقارير

الملك سلمان يشرف على ملف المصالحة بنفسه وهذا ما يسعى إليه قريبا جدا لإنقاذ وضع…

الهدهد

كاتب سعودي مرتزق تخصص بشيطنة عُمان وقطر “يُغير جلده كالثعبان” بعد أنباء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.