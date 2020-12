هذه الدول التي قال وزير خارجية السعودية أن لجين الهذلول قدمت معلومات سرية لها.. فما هي تلك المعلومات؟!

في محاولة للتهرب من جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاره الخاص سعود القحطاني بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول، زعم وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، أن لجين والمعتقلة في السجون السعودية على اتصال بدول غير صديقة بالمملكة.

وقال بن فرحان في حوار على هامش “حوار المنامة”، حول قضية اعتقال الهذلول: “نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر، وهذا شأن داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي”.

وزعم وزير الخارجية السعودي، أن القضاء في بلاده مستقل، قائلاً: “هذا النظام “يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم، والقضية الآن في المحاكم، حيث توجد تهم بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وتزويدها بمعلومات سرية، لكن القرار يعود للقضاء بشأن تثبيت التهم بالأدلة”، حسب قوله عن الهذلول.

وفي السياق، ردت شقيقة لجين الهذلول، لينا، على تصريحات الوزير السعودي، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، قائلةً: “لا يوجد في التهم الموجهة للجين التعامل مع دول غير صديقة، يقولون بوضوح إنها تتواصل مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا، هل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟”، ثم وجهت سؤالا مباشرا لوزير الخارجية السعودي قائلة: “هل يجب أن ننشر لائحة الاتهام؟”، حسب قولها.

Loujain's charges don't mention any contact with 'unfriendly' states -they explicitly cite her contact with the EU, the UK and the Netherlands. Does Saudi Arabia consider them as enemies?

⁦@FaisalbinFarhan⁩ do we have to publish the charges? https://t.co/zj9bWPtjak

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) December 5, 2020