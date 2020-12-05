قلبن كفة الانتخابات البرلمانية.. “شاهد” نساء الكويت يسطرن ملحمة ومشهد نادر سيسجله التاريخ

تداول ناشطون بمواقع التواصل في الكويت مقاطع وصور أظهرت مشاركة نسائية كبيرة وغير مسبوقة، بالانتخابات البرلمانية الجارية في الكويت.

فليرى اللبراليين هذه الصوره الحقيقية لنساء الكويت

ويرى العالم اجمع احتشامهن #انتخابات_مجلس_الامه_2020 pic.twitter.com/hc0xjh5Ypj — أ.إبراهيم بن دسمان (@E_22_t) December 5, 2020

واتجه الكويتيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراح في الانتخابات البرلمانية الثامنة عشرة في تاريخ البلاد، وسط إجراءات صحية مشددة بسبب فايروس كورونا أدت إلى اصطفاف طوابير طويلة من الناخبين، إلا أن انخفاض درجات الحرارة، وزخات المطر غير الاعتيادية، أدّيا إلى ازدياد إقبال الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية رغم طوابير الانتظار.

«أ.د بسام الشطي»: منظر يثلج الصدر عن نساء الكويت وهن يدلين بأصواتهم في الانتخابات بكامل حشمتهن.. ● هذا العفاف والستر والحشمة

عن نساء الكويت..#انتخابات_مجلس_الأمة_2020 pic.twitter.com/S2jPO0MVkK — مفتش الكويت (@MOOFTSH) December 5, 2020

وبدا واضحا جدا الإقبال الكبير من قبل النساء على اللجان وعملية التصويت، حتى رأى العديد من المحللين في الكويت أن الصوت النسائي سيقلب موازين الانتخابات هذه المرة.

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هؤلاء هن نساء الكويت، هؤلاء هن بنات الرجال، هؤلاء هن بنات العرب، هؤلاء هن الشريفات العفيفات، خلاف مايروج له الإعلام الفاسد

( حضور بنات الرجال للتصويت فالانتخابات )

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–#انتخابات_مجلس_الأمة_2020 pic.twitter.com/5vaseHQqX0 — عبدالله بن خواش (@vvippp2) December 5, 2020

وأدلى كبار السياسيين والمسؤولون المهمون بأصواتهم، إذ أدلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بصوته مبكراً في الدائرة الثانية، كما أدلى وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح بصوته مع والده رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

جانب من إقبال الناخبين الى مراكز الاقتراع في جميع الدوائر . pic.twitter.com/vpHO6QkRO5 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 5, 2020

وشهدت الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة إقبالاً انتخابياً كبيراً حتى عصر اليوم، إذ حشدت كافة القبائل الكويتية أفرادها في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأعضاء داخل البرلمان، كما شهدت الدائرة الأولى إقبالاً كبيراً من الشيعة والقبائل، فيما أحجم كثير من الحضر عن التصويت والحضور حتى عصر اليوم، وفق مصادر انتخابية، وشهدت الدائرة الثانية، والتي تعد أقل دائرة من حيث عدد الناخبين، ومعقلاً رئيسياً من معاقل التجار، ضعفاً في الإقبال.

وبحسب ما يقول الناخبون، فإن الوقوف في طوابير الانتظار وصل إلى ساعة كاملة، وهو ما أدى إلى تخوف كثير من الناخبين في بعض الدوائر، وإحجامهم عن القدوم خوفاً من الازدحام. لكن اللافت في هذه الانتخابات هو الإقبال النسائي الكبير، حيث سيطر الحضور النسائي على الدائرتين الرابعة والخامسة، فيما كان الحضور أقل بشكل كبير في الدائرتين الثانية والثالثة.

ووفقاً للخبير الانتخابي جابر باقر، فإن الصوت النسائي سيحسم وصول كثير من أعضاء مجلس الأمة، وذلك بسبب ارتفاع الوعي النسائي السياسي في البلاد، واختيار كثير من النساء التصويت لقناعاتهن، عوضاً عن اتباع صوت الزوج أو الأب كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك طبعاً لعينة مسحية أجرتها مؤسسات مستقلة.

واشترطت وزارة الداخلية على كافة الناخبين والمرشحين الحضور بالقفازات والكمامة والجنسية الأصلية لدخول اللجنة الانتخابية.

وشهدت منطقة الجهراء، إحدى أكبر مناطق الدائرة الرابعة، منع عدد كبير من الناخبين قدموا بدون ارتداء القفازات، كما شهدت الدائرة الثالثة حالة شطب لناخب، وهو النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، على خلفية قانون “شطب المسيء”، والذي يمنع كل من عليه قضية إهانة للذات الإلهية أو الأميرية من التصويت والترشيح.