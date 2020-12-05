عبدالرحمن بن مساعد يضع رأسه بالتراب بعد أن شيطن قطر على مدار 3 سنوات وهذا موقفه من المصالحة!

وضع الأمير السعودي البارز، عبدالرحمن بن مساعد، رأسه في التراب تزامناً مع جهود المصالحة الخليجية المبذولة حالياً بين قطر والسعودية، بعد 3 سنوات من مهاجمته الدوحة للتقرب من ولي نعمته محمد بن سلمان ولي العهد.

وأعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي يسمي نفسه شاعراً للبلاط الملكي، عن موقفه من تلك الجهود المبذولة لرأب الصدع بين الجارتين الخليجيتين بعد أن أخذ على عاتقه محاربة قطر طوال السنوات الثلاث الماضية.

وفي رده على أحد المغردين الذين أحرجه طالباً منه رأيه في الصلح السعودي القطري قال بن مساعد :” أنه يصادق صديق المملكة ويحارب عدوها “.!

ووجه أحد المغردين سؤالا للأمير، قال فيه: “رايك في الصلح السعودي القطري إن حدث”.

رايك في الصلح السعودي القطري ان حدث — Abdulaziz (@AzozInter) December 4, 2020

وسريعاً رد الأمير المحرج على المغرد السعودي قائلاً له :” سبق وغردت بهذا منذ أكثر من سنة وأراه ردًا كافيًا على سؤالك سلمك الله وعلى أسئلة مشابهة “.

سبق وغردت بهذا منذ أكثر من سنة وأراه ردًا كافيًا على سؤالك سلمك الله وعلى أسئلة مشابهة https://t.co/ZffziUauS2 pic.twitter.com/wfKw67CKCA — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 4, 2020

وكان بن مساعد المعروف عنه قربه من ابن سلمان قد طبل له سابقاً في محاولة لاثبات ولائه من ولي العهد المراهق قائلاً :”أكتب هنا مدافعا عن مواقف بلادي وأصادق من يصادقها وأعادي من يعاديها وما يحدد مواقفي في هذا الأمر مصلحة بلادي التي يحددها ولاة أمرنا مولاي الملك وسيدي ولي العهد حفظهما الله ونصرهما ووفقهما لكل ما يحب ويرضى”.

وتابع بن مساعد في رده قائلا: “نحن سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا، وكل السعوديين بحول الله كذلك كل يقدم لبلاده ما يستطيعه وكل يضحي بما يقدر عليه وأجل المضحين وأشرفهم جنودنا في الجبهة”، حسب قوله.

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أعلن أمس الجمعة وجود مباحثات مثمرة جرت في إطار تحقيق المصالحة ودعم التضامن الخليجي والعربي.

وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي: “جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها الأطراف كافة حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نھائي یحقق ما تصبو إلیه من تضامن دائم بین دولھم وتحقیق ما فیه خیر شعوبھم”.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر، عن تقدير بلاده لجهود الكويت بتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

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