الجيش العراقي
الجيش العراقي
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جثة ضابط جيش تثير الذعر بين العراقيين وهذا ما حدث وسط بغداد في ظروف غامضة

كتب وطن
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نقلت وسائل إعلام عراقية اليوم، السبت، عن مصادر أمنية تفاصيل جريمة بشعة نشرت الذعر بين العراقيين حيث عُثر على جثة ضابط جيش قتل في ظروف غامضة.

 

ووفق “السومرية نيوز” أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة ضابط برتبة رائد في الجيش مقتولاً داخل شقته وسط .

 

وقال المصدر في حديثه إن “قوة أمنية عثرت على جثة ضابط برتبة رائد يشغل منصب آمر سرية في الجيش، مقتولاً داخل شقته ضمن منطقة الكرادة”.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوة نقلت الجثة إلى الطب الشرعي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات”.

 

ونشرت هذه الجريمة التي تمت في ظروف غامضة ولا يعرف تفاصيلها حتى الآن، الذعر بين العراقيين خاصة في المحيط الذي يحيا به الضابط وعبر العديد من النشطاء عن تخوفهم من حالة الانفلات الأمني.

 

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