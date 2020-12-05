“شاهد” القبطان المصري المحرر من قبل الحوثيين يكشف كيف تم التواصل عبر سلطنة عمان و”كتب له عمر جديد”

تقدمت السفارة المصرية في مسقط، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة وشعب سلطنة عُمان، على نجاح التعاون والجهود المقدرة التي بذلت على مدار شهور طويلة لتأمين عودة القبطان البحري المصري فاروق محمد عبد العال إلى مصر بسلام، بعد احتجازه لدى جماعة الحوثيين باليمن.

وثمنت السفارة تعاون السلطات العمانية في التنسيق والمتابعة مع السفارة ومع الأطراف اليمنية المعنية لمتابعة موقف المواطن المصري منذ الايام الأولى لاحتجازه، واتخاذ كافة الإجراءات وبذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عنه وتسهيل عودته إلى مصر حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح بعد وصول المواطن المصري إلى أرض الوطن أمس الجمعة.

وفي ذات السياق كشف القبطان المصري المحرر في مداخلة تلفزيونية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر شاشة “Mbc مصر” (خاصة)، أنه كان محتجزا وبرفقته 19 آخرين.

وأكد أن مطار عدن فتح له وحده ليستطيع الوصول إلى مصر، وأضاف “عبدالعال” أنه بسبب الطقس السيئ قبل أشهر دخل جزيرة تسيطر عليها جماعة الحوثيون بالخطأ، وحسب القانون البحري كان من المفترض الإفراج عنه برفقة زملائه، إلا أن المليشيات اعتقلتهم طيلة هذه المدة؛ للاشتباه في أنهم يتبعون قوات التحالف العربي.

وأكد أنه تم خطفه ومعه 19 شخصا، هم 14 هنديا و5 بنغاليين، وتم اقتيادهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، مردفا أن هذا تم تحت التهديد وبالإكراه.

وأردف أن ابنته التي تعمل صحفية تُدعى “نشوى مصطفى” أرسلت استغاثة حتى تم التحرك من جميع أجهزة الدولة، وانتهى الأمر في 24 ساعة فقط، معقبا: “كنت فاقد الأمل في العودة لمصر”.

وأوضح أن عودته للبلاد تمت بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية عقب اجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

واستطرد القبطان المصري أنه لم يكن داخل سجن، لكنه كان محتجزا مع الـ19 شخصا الآخرين في فندق، لافتا إلى أنه قبل 4 أشهر حدثت مفاوضات ومن خلالها أعاد إليه الخاطفون هاتفه المحمول، موضحا أنه كان يتواصل مع أهله فقط.

وأشار إلى أنه بعد ذلك سمح له بالتواصل مع السفير المصري في سلطنة عُمان، مردفا أنه فوجئ الخميس بخبر عودته إلى مصر.

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