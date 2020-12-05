“الأمهات العازبات عاهرات”.. “شاهد” ماذا قال هذا النائب التونسي ودفع نواب المجلس للانسحاب والصراخ في وجهه!

أثار النائب التونسي محمد العفاس غضباً واسعاً، بعد مداخلته في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة، تهجم خلالها على النساء ووصف الأمهات العازبات بالـ”عاهرات”.

وقال النائب عن “ائتلاف الكرامة” محمد العفاس بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: “هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة، ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور، المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة”.

وأضاف العفاس: “مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي، ونقول لهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان”.

وحول الأمهات العازبات، قال العفاس: “الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر”.

واستطرد هجومه الذي تحول على النساء بالقول: “دولتهم هي من خلفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقة والشغالة المتحرشة، هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها”.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة اعتراضاً على مداخلة العفاس، وطالبوا رئيس البرلمان راشد الغنوشي باتخاذ قرارات حازمة ضده، بينما توجه أربع رؤساء كتل نيابية بعريضة للغنوشي، طالبوا فيها بالنظر في خطاب العفاس، واعتبروا أن مداخلته تضمنت ضربًا للدستور ومدنية الدولة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ندد رؤساء كتل تحيا تونس، الإصلاح الوطني، كتلة قلب تونس والكتلة الديمقراطية ما اعتبروه “انحرافًا بحدود استعمال منبر البرلمان وتحويله إلى فضاء لضرب مدنية الدولة”.

وطلبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الغنوشي باستعجال عقد اجتماع مكتب مجلس استثنائي للتداول في إدانة تصريحات العفاس، معتبرة تصريحاته فيها مس وإهانة لنساء تونس، مشددة على ضرورة إصدار اعتذار رسمي من البرلمان لجميع نساء تونس.

كذلك استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما قاله العفاس، وثمنت موقف النواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضًا لما لـ”الخطاب التحريضي الإرهابي”، حسب تعبيرهم.

ونددت الجمعية في بيان لها ما قاله النائب، ووصفته بـ”النائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية”.

واتهمت الجمعية رئيس الجلسة العامة، طارق الفتيتي، بالتواطؤ مع العفاس، والسماح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس.

ودعت الجمعية مجلس النواب إلى إصدار موقف رسمي يستنكر ما جاء في مداخلة محمد العفاس من انتهاك للدستور وللحقوق والحريات.

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