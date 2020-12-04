تركي آل الشيخ ينظم ابياتاً شعرية في طحنون بن زايد بمناسبة عيد ميلاده
تركي آل الشيخ ينظم ابياتاً شعرية في طحنون بن زايد بمناسبة عيد ميلاده
الهدهد

“شاهد” تركي آل الشيخ يتجاهل المصالحة الخليجية ويطبّل لـ”طحنون بن زايد”!

كتب وطن
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في وقت ينشغل الخليجيون بمتابعة التطورات المتعلقة بالمصالحة الخليجية، كان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مشغولاً بالتطبيل ونظم القصائد في مستشار الأمن الإماراتي لمناسبة عيد ميلاده.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” أبياتاً شعرية من صنف “التطبيل” لـِ”طحنون بن زايد” .

وقبل أيام، عاد تركي آل الشيخ، إلى السعودية بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

واليوم الجمعة، أعلن  الشيخ أحمد بن ناصر الصباح أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق .

وفي في أوّل تعليق سعودي رسمي على البيان الذي أصدرته حول نتائج جهود المصالحة الخليجية عبّر وزير الخارجية السعودي عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها.

وقال فيصل بن فرحان في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال ، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.”

يأتي البيان الكويتي بعد ساعاتٍ قليلةٍ من تصريحاتٍ لوزير الخارجية القطري الشيخ قال فيها إن متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية.

وأضاف في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة .

ومضى قائلا “نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع بالكامل، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد”.

وأكد أن الأزمة الخليجية لا صلة لها ب”اتفاقات أبراهام” أو أي تطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

والمستغرب حتّى الآن عدم صدور أي تعليق من على البيان الكويتي، بينما تشير التقديرات إلى رفض ولي عهد أبوظبي الحراك الساعي لمصالحة سعودية – قطرية.

 

 

 

 

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