“شاهد” تركي آل الشيخ يتجاهل المصالحة الخليجية ويطبّل لـ”طحنون بن زايد”!

في وقت ينشغل الخليجيون بمتابعة التطورات المتعلقة بالمصالحة الخليجية، كان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ مشغولاً بالتطبيل ونظم القصائد في طحنون بن زايد مستشار الأمن الإماراتي لمناسبة عيد ميلاده.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” أبياتاً شعرية من صنف “التطبيل” لـِ”طحنون بن زايد” .

ياشيخ طحنون .. عسى عامك سعيد

وأيام عمرك كلها .. خير وسلام يا منبت الطيبه .. عسى عمرك مديد

لك كل حب .. وكل شوق .. واحترام عيدك مبارك .. واقبل العام الجديد

وجعلك بخير وصحةٍ .. في كل عام اهديك دم القلب .. من وسط الوريد

واهديك روحٍ .. في غلاتك ماتلام❤️ pic.twitter.com/ja6hnw8Izj — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2020

وقبل أيام، عاد تركي آل الشيخ، إلى السعودية بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

واليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر الصباح أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية.

وفي في أوّل تعليق سعودي رسمي على البيان الذي أصدرته الكويت حول نتائج جهود المصالحة الخليجية عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها.

وقال فيصل بن فرحان في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.”

ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 4, 2020