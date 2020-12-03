وفاة عروسان ليلة الدخلة
وفاة عروسان ليلة الدخلة
حياتنا

وفاة عروسان بعد ساعات من ليلة الدخلة.. هكذا وجدوهما بعدما كسروا عليهما باب شقتهما!

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توفي عروسان مصريان من محافظة الشرقية في ، بعد 24 ساعة من زواجهما فقط بسبب “”.

 

وذكرت التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أنه في اليوم التالي لـ”” استيقظ العروسان وتوجها إلى الحمام، ودون أية مقدمات سقط الاثنان فوق أرض الحمام يصارعان الموت.

 

ولقي العروسان مصرعهما بسبب انسداد مجرى الهواء بالقصبة الهوائية، وعدم وجود بسبب بخار الماء؛ حيث أصابهما السعال المتحشرج، ولقيا حتفهما مختنقين.

 

وفي صباح يوم الزفاف، توجه البعض من عائلتهما، وعندما قاموا بطرق الباب لم يستجب العروسان، فقاموا بكسر باب الشقة ليجداهما جثتين هامدتين فوق أرض الحمام، فسارعت النساء لستر عورة العروس، والرجال قاموا بحمل العريس، وسط دموع منهمرة، ومشهد مؤلم.

 

وانتقلت قوة من رجال مركز شرطة ديرب نجم، بمصاحبة طبيب الصحة لموقع الحادث، وأكد الطبيب أن سبب وفاة العروسين بأسفكسيا الخنق نتيجة تصاعد بخار الماء، وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت بدفن جثتي العروسين، بعد العرض على ، وعدم وجود .

 

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