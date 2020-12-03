فضيحة في الشارع.. الشرطة الكويتية تُنقذ وافدة عربية من زوجها “النذل” وهذا ما جرى!

انتقلت خلافات وافدة عربية في الكويت، وزوجها إلى الشارع أمام مرأى الجيران، ما اضطر رجال الأمن إلى التدخل وإنقاذ الزوجة من بين يدي زوجها بعدما أقدم على ضربها وإلحاق إصابات متفرقة بها

وبدأت القضية بحسب ما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية، ببلاغ ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من قبل زوجة استنجدت برجال الأمن للتدخل وإنقاذها من زوجها الذي أشبعها ضرباً مبرحاً.

وانتقلت دوريات الأمن إلى مكان البلاغ في إحدى مناطق محافظة حولي، ليشاهدوا خلاف الأزواج وقد وصل إلى الشارع، فتمت السيطرة على الزوج.

وقامت الزوجة التي تعرّضت لكدمات وجروح بتسجيل شكوى، بعدما استخرجت تقريراً طبياً من المستشفى يُفيد بإصابتها، وعليه أُحيلت القضية للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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