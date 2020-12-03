سامح شكري وعبدالفتاح السيسي
سامح شكري وعبدالفتاح السيسي
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“شاهد” فضيحة جديدة لنظام السيسي الصهيوني.. صفحة رسمية لوزارة مصرية “حساسة” تُدار من إسرائيل

كتب وطن
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تسبب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في فضيحة من العيار الثقيل للنظام المصري بقيادة ، بكشفه هوية أحد مديري الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية والذي حدد موقعه في إسرائيل.

 

وأظهرت خاصية بفيس بوك أن المشرفين على صفحة الخارجية المصرية، هم تسعة أشخاص من إلى جانب شخص من الهند، لكن المفاجأة كانت بالكشف عن مدير للصفحة من إسرائيل ما دفع البعض يتساءل عن وجوده ضمن المسؤولين عن إدارة صفحة رسمية لوزارة حساسة.

 

 

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبين مديري الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، والدول التي يتواجدون فيها، مع العلم أنه من خصائص موقع فيسبوك والمتعلقة بالشفافية أنه عندما تقوم بإنشاء صفحة، فإن الموقع يظهر أماكن تواجد المشرفين عليها.

 

وتساءل آخرون عن الغرض من اعتماد مُشرف إسرائيلي على الصفحة، في ظل وجود طاقات شابة في مصر متخصصة في “السوشيال ميديا”.

 

بينما ربط البعض ذلك بالعلاقات التي تربط عبدالفتاح السيسي بإسرائيل، خاصة أنه منذ سيطرة السيسي على الحكم تعيش العلاقات المصرية- الإسرائيلية فترةً هادئة.

 

ولوحظ بعد ساعات من انتشار الصورة وتداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام بحذف دول المشرفين على الصفحة من الهند وإسرائيل، وأبقت فقط على مصر ما أثار الجدل أكثر.

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