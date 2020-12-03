مشاجرة مول الراشد
مشاجرة مول الراشد
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“شاهد” سعودي “وقح” يتحرش بفتيات في “مول الراشد” وآخر يستغل الموقف ويثير ضجة برد فعله!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي فيديو يُوثق لحظة اندلاع مشاجرة بين شابين سعوديين على إثر أحدهما بالفتيات في “”.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” شاباً يلاحق آخر في مول الراشد، ويُطالبه بالاعتذار من الفتيات، وحين يحاول المتحرش إبعاده عنه يقول له: “لا تمد إيدك إنت غلطان”.

 

وحاول المتحرش الهروب فلاحقه الشاب وأصدقائه وحاولوا منعه، وحين لم يستطعوا، أمطروه بوابل من الشتائم و”البصق”.

 

وتصدر الفيديو التريند عبر “تويتر” على هاشتاج #فهد_يدوس_متحرش_الراشد، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع ما بين مؤيد لتصرف الشاب الذي قيل إنه يدعى “فهد”، وما بين ساخر منه، مؤكدين أن الفيديو للشهرة والاستعراض، وأنهم جميعاً في النهاية “خرفان” على حسب تعبيرهم.

 

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وأشار آخرون إلى أن المقطع تمثيلي بحت، ولو كان حقيقياً فكان الأجدر بهم أن يقوموا بإبلاغ رجال
الأمن، واللجوء إلى القانون، ما يُثبت أنه مجرد استعراض وتمثيل.

 

وتشهد بين الحين والآخر حالات تحرش تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل السعوديون يطالبون بإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التي كانت بمثابة “ الدينية”.

 

حيث تقوم بدوريات مراقبة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للسهر على “تطبيق تعاليم الدينية” ومنع الاختلاط بين الجنسين غير أنه تم تقليص صلاحيات هذه الهيئة عام 2016 بعد قيام ولى العهد السعودي بإصلاحات تهدف إلى “الانفتاح”.

 

 

 

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