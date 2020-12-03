“شاهد” سعودي “وقح” يتحرش بفتيات في “مول الراشد” وآخر يستغل الموقف ويثير ضجة برد فعله!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق لحظة اندلاع مشاجرة بين شابين سعوديين على إثر تحرش أحدهما بالفتيات في “مول الراشد”.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” شاباً يلاحق آخر في مول الراشد، ويُطالبه بالاعتذار من الفتيات، وحين يحاول المتحرش إبعاده عنه يقول له: “لا تمد إيدك إنت غلطان”.

عل انهم صغار لكن يعرفون الغلط من الصح واحس ليت الكل نفس تفكيرهم لو الكل نفس تفكيرهم كان مجتمعنا بخير❤️#فهد_يدوس_متحرش_الراشد pic.twitter.com/DKZEWD0udi — عبدالاله بن محمد العنزي ²⁶🇸🇦 (@26Ksa1112) December 3, 2020

وحاول المتحرش الهروب فلاحقه الشاب وأصدقائه وحاولوا منعه، وحين لم يستطعوا، أمطروه بوابل من الشتائم و”البصق”.

#فهد_يدوس_متحرش_الراشد شجار بين شابين في أحد المجمعات التجارية يقال أن أحدهما كان يتحرش ببعض الفتيات. pic.twitter.com/VHKNyHj4Sd — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) December 3, 2020

وتصدر الفيديو التريند عبر “تويتر” على هاشتاج #فهد_يدوس_متحرش_الراشد، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع ما بين مؤيد لتصرف الشاب الذي قيل إنه يدعى “فهد”، وما بين ساخر منه، مؤكدين أن الفيديو للشهرة والاستعراض، وأنهم جميعاً في النهاية “خرفان” على حسب تعبيرهم.

كلهم خرفان نقطه آخر السطر ✋🏾#فهد_يدوس_متحرش_الراشد — 🇸🇦 | MAJED IBRAHIM (@RMNx9) December 3, 2020

#فهد_يدوس_متحرش_الراشد

من راى منكم منكرا فليغيره بيده — @ G20 (@GO46223399) December 3, 2020

#فهد_يدوس_متحرش_الراشد

لعنه تلعنه حيوان واطي يستاهل الفضيحه لانه واطي وثانياً اللي يقول من حق البنت انها تصور مو الشاب البنت فيها حياء مستحيل تركض وراء متحرش ذَا اذا ماجاء فيها رهبه وحاله نفسيه شايب عايب اتمنى يتحاسب عضه وعبره لغيره ييييييييع يارب يموتون هالنوعية المقرفه🗣👣. — فシ (@FooF__58) December 3, 2020

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وأشار آخرون إلى أن المقطع تمثيلي بحت، ولو كان حقيقياً فكان الأجدر بهم أن يقوموا بإبلاغ رجال

الأمن، واللجوء إلى القانون، ما يُثبت أنه مجرد استعراض وتمثيل.

ماشاء الله كأنه حقيقي #فهد_يدوس_متحرش_الراشد — محمد العنزي (@m5_x5) December 3, 2020

بكل بساطه يمسكونه ويسلمونه ويتصلون على الجهة المسؤولة الافلام الزايدة عن اللزوم مالها سنع لان حتى الي يعتقدون انهم يسوون خير بينمسكون

صورني صورني #فهد_يدوس_متحرش_الراشد — ziyad.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m. (@ziyad96mm) December 3, 2020

شدخله هادم اللذات!! يمكن البنات قابلات بالمغازله واذا مو عاجبهم بيدافعون عن انفسهم مو معوقات عشان يتدخل سبايدرمان

بس دامه حاط اسمه معناته السالفه تمثيل.. العكروت يبي بنات يضيفونه عشان يغازلهم #فهد_يدوس_متحرش_الراشد — ملكة الأخلاق الحسنة (@MyCafee) December 3, 2020

ابد مو باين انه تمثيللللل 😂😂يا شيخ بطلو كذب #فهد_يدوس_متحرش_الراشد pic.twitter.com/jUEdxBLdFB — ✰ ⁸⁷ (@xxillb) December 3, 2020

وتشهد السعودية بين الحين والآخر حالات تحرش تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل السعوديون يطالبون بإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التي كانت بمثابة “الشرطة الدينية”.

حيث تقوم بدوريات مراقبة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للسهر على “تطبيق تعاليم الدينية” ومنع الاختلاط بين الجنسين غير أنه تم تقليص صلاحيات هذه الهيئة عام 2016 بعد قيام ولى العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاحات تهدف إلى “الانفتاح”.

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