“شاهد” كاتب كويتي ينفجر غضباً في وجه وزير التعليم وهذا ما كشفه عن نظام التعليم “الفاشل”!

هاجم الكاتب والإعلامي الكويتي ومرشح الدائرة الثانية، د.صلاح الفضلي، نظام التعليم في الكويت ووصفه بـ”الفاشل”، مُلقياً باللوم على وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي.

وقال صلاح الفضلي في لقاء عبر برنامج “الطريق إلى المجلس”، على قناة atv : “ليس لدينا تعليم بالمعنى الصحيح له، ماهو موجود لدينا مجرد تعليم للقراءة والكتابة، وهناك دراسة تقول أن 12% من الطُلاب لديهم صعوبات في القراءة والكتابة”.

وكشف الفضلي ما تُنفقه الحكومة على تعليم الطالب الواحد خلال مراحل الدراسة الحكومية الـ12 قائلاً: “بالرغم من أننا ننفق على الطالب 15 ألف دينار، ومع ذلك ترتيبنا 95 من ضمن 137 دولة”.

واستطرد: “جاءت أزمة كورونا وجاءت معها الكارثة والطامة الكبرى التي تسببت بها وزارة التربية، حين أوقفت التدريس لمدة 6 أشهر”.

ورأى الفضلي أنه كان على الوزارة أن تُجهز خططاً بديلة لـ400 ألف طالب، بدل أن توقف الدراسة 6 أشهر، مضيفاً: “ولكن اكتشفنا في شهر 7 أن الوزارة أعلنت أن الجميع ناجح، وأنه لا يوجد لباقي السنة تعليم، وأن السنة الدراسية الجديدة ستكون إلكترونية، وبدون أي استعدادات”.

وتابع الفضلي: “هذه الأعداد المهولة التي خرجتها بنجاح وتفوق، الآن أصبحت عبء على مؤسسات التعليم العليا، وخاصة الجامعة، هذا دمار للتعليم فوق ماهو مدمر”.

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وأشار الفضلي إلى أن التعليم الإلكتروني أحد البدائل التي أُجبرت الدولة عليها، ولكن استعداد وزارة التعليم لها لم يكن كافياً، مضيفاً: “هناك مستوى معين من الكفاءة يجب أن تحافظ عليه، ولكن إذا كان لديك وزير مثل “ابن جلا وطلاع الثنايا” يدخلك في الحائط ويكون له 10 سنوات مسؤول عن التعليم، وتكون هذه مُخرجاته ونتائج إدارته في النهاية”.

وختم الفضلي متسائلاً: “إلى أين سنصل؟ وضعنا التعليمي سيء جداً جداً”.

نظامنا التعليمي فاشل pic.twitter.com/z3ypmnIHcd — د. صلاح الفضلي (@salahfadly) December 2, 2020

وكانت السلطات الكويتية قد فرضت التعليم الإلكتروني في جميع مدارس البلاد لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

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