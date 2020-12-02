التطبيع الاماراتي الاسرائيلي - الشرق الاوسط
التطبيع الاماراتي الاسرائيلي
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“شاهد” الإمارات فعلت في 40 يوماً ما لم يفعله المصريون في أربعين عاماً وهذا ما جرى وسط أحضان وقُبل ساخنة!

كتب Author 2
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قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الإماراتي والمصري مع ، خاصة في ظل لهث عدد من العائلات الإماراتية لاستضافة إسرائيليين وإظهار كرم الضيافة لهم، في الوقت الذي يمنع في مواطني 13 دولة عربية وإسلامية من دخول دولتهم.

 

وتعبيراً عن الاستنكار العربي للممارسات الإماراتية، نشر الناشط حسن خليفة صورة لعائلة إماراتية تستضيف نظيرتها الإسرائيلية، رصدتها “وطن”، معلقاً بالقول: “البيوت الإماراتية باستضافة إسرائيلية، وتبادل العادات والتقاليد”.

 

وأضاف خليفة: “مر 40 سنة على عقد اتفاقية سلام مع الصهاينة لم تخرج عنها صورة واحدة لإسرائيليين في بيت مصري، بعد 40 يوما من الاتفاق كل يوم تخرج لنا 50 صورة، فالعروبة صدق وممارسة وليست مجرد جواز سفر ودشداشة”.

الكاتب الصحفي البارز نظام المهداوي، علق على الهرولة الإماراتية نحو التطبيع مع إسرائيل، في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً: “يقف الفلسطيني أمام الجرافات التي تهدم بيته عاجزاً أو يمر آخر أمام بيته الذي يسكنه المغتصبون ليسترق نظرة على بيت أجداده هذا في وقت صارت تستضيف فيه عائلات إماراتية في بيوتها عائلات من الكيان المحتل. وستظل عاجزاً عن أيجاد جواب لماذا بفعل الإماراتيون مالم يفعله المصريون والأردنيون؟”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الصورة المنتشرة معتبرين أن الأمر طبيعي في الوقت الذي لم يدفع فيه الإماراتيين أي دماء ثمناً للصراع مع إسرائيل، منتقدين لهث الإماراتيين خلف التطبيع مع إسرائيل.

 

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية في ، فيما لحقت البحرين بها ولاحقاً جرى التوصل لاتفاق تطبيعي بين الخرطوم وتل أبيب.

 

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