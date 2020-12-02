“شاهد” الإمارات فعلت في 40 يوماً ما لم يفعله المصريون في أربعين عاماً وهذا ما جرى وسط أحضان وقُبل ساخنة!

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين التطبيع الإماراتي والمصري مع إسرائيل، خاصة في ظل لهث عدد من العائلات الإماراتية لاستضافة إسرائيليين وإظهار كرم الضيافة لهم، في الوقت الذي يمنع في مواطني 13 دولة عربية وإسلامية من دخول دولتهم.

وتعبيراً عن الاستنكار العربي للممارسات الإماراتية، نشر الناشط حسن خليفة صورة لعائلة إماراتية تستضيف نظيرتها الإسرائيلية، رصدتها “وطن”، معلقاً بالقول: “البيوت الإماراتية باستضافة عائلات إسرائيلية، وتبادل العادات والتقاليد”.

وأضاف خليفة: “مر 40 سنة على عقد مصر اتفاقية سلام مع الصهاينة لم تخرج عنها صورة واحدة لإسرائيليين في بيت مصري، الإمارات بعد 40 يوما من الاتفاق كل يوم تخرج لنا 50 صورة، فالعروبة صدق وممارسة وليست مجرد جواز سفر ودشداشة”.

البيوت الإماراتية باستضافة عائلات إسرائيلية.

تبادل العادات والتقاليد

مر 40 سنة على عقد #مصر اتفاقية سلام مع الصهاينة لم تخرج عنها صورة واحدة لإسرائيليين في بيت مصري.

الإمارات بعد 40 يوما من الاتفا كل يوم تخرج لنا 50 صورة .

فالعروبة صدق وممارسة

وليست مجرد جواز سفر

ودشداشة. pic.twitter.com/5uQrMuF0xl — Hassan Khalifhe (@HKhalifhe) December 2, 2020

الكاتب الصحفي البارز نظام المهداوي، علق على الهرولة الإماراتية نحو التطبيع مع إسرائيل، في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً: “يقف الفلسطيني أمام الجرافات التي تهدم بيته عاجزاً أو يمر آخر أمام بيته الذي يسكنه المغتصبون ليسترق نظرة على بيت أجداده هذا في وقت صارت تستضيف فيه عائلات إماراتية في بيوتها عائلات من الكيان المحتل. وستظل عاجزاً عن أيجاد جواب لماذا بفعل الإماراتيون مالم يفعله المصريون والأردنيون؟”.

يقف الفلسطيني أمام الجرافات التي تهدم بيته عاجزاً أو يمر آخر أمام بيته الذي يسكنه المغتصبون ليسترق نظرة على بيت أجداده هذا في وقت صارت تستضيف فيه عائلات إماراتية في بيوتها عائلات من الكيان المحتل. وستظل عاجزاً عن أيجاد جواب لماذا بفعل الإماراتيون مالم يفعله المصريون والأردنيون؟ pic.twitter.com/tiK3MYiS3q — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 2, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الصورة المنتشرة معتبرين أن الأمر طبيعي في الوقت الذي لم يدفع فيه الإماراتيين أي دماء ثمناً للصراع مع إسرائيل، منتقدين لهث الإماراتيين خلف التطبيع مع إسرائيل.

الاماراتيين لم يدفعوا دم ثمن الصراع مع الاحتلال و من يوم يومهم حلفا اسرائيل…لهيك ما يحصل طبيعي جداً — Mrad (@Mrad15020313) December 2, 2020

مصر ارض كنعان والامارات ارض يهود خيبر شبه جزيرة العربيه ردوا الى اصلهم — Hilal lebanono (@Hilal67755115) December 2, 2020

بحبوا يتعاملوا عالدواب من أكذوبة شعب الله المخت🔯اار — 💛[email protected]💛 (@h63782hxns93ue) December 2, 2020

يا اخي انك تتكلم عن جماعة همج رعاع دينهم دنانيرهم ، وتسيرهم غريزتهم، وعقولهم بين الفخذين.

ولا خوف انهم قلة من الانذال والحمقى وسيسقطون مع حكامهم آجلا ام عاجلا… — احمد م اسماعيل (@ZM399FB2Ai5RhWQ) December 2, 2020

عم يلموا شمل نسلهم.. الله يلعن هالنسل — 🌻Manalkhamis41🌻 (@manalkhamis41) December 2, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية في البيت الأبيض، فيما لحقت البحرين بها ولاحقاً جرى التوصل لاتفاق تطبيعي بين الخرطوم وتل أبيب.

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