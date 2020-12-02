عادل الجبير
عادل الجبير
الهدهد

زوجة عادل الجبير اكتشفت كارثة عن ميول زوجها الجنسية وتطلب الطلاق منه.. ما حقيقة الأمر؟

كتب وطن
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قال حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، إن زوجة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، اكتشفت ميول جنسية شاذة له ما دفعها لطلب الطلاق منه.

 

حساب “” الشهير على تويتر نسب هذه المعلومة في تغريدة له رصدتها (وطن) إلى موقع “جريتر ميدل ايست”.

 

 

ودون ما نصه:” موقع جريتر ميدل ايست، زوجة عادل جبير تتقدم بطلب الطلاق منه بسبب ميوله الجنسية .. شاااااذ ..  مابي اكثر من الشرح .. وسلامة فهمك”

 

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا بين متابعيه بين مصدق ومشكك، وببحث سريع لم يظهر أي مصدر موثوق لهذا الخبر أو الموقع المذكور.

 

كما تبين أن هذه الإشاعة ضد الوزير السعودي تم نشرها قبل أعوام وخاصة عام 2016، وكانت الإشاعة متوسعة عن ذلك لدرجة زعم الحسابات التي نشرت ذلك حينها أن وزير الصحة التايلندي كراسوانغ ساثاراناسوك، أعلن أن عادل الجبير بصدد تغيير جنسه في تايلند.

 

ونسبت هذه الحسابات مزاعمها حينها لمجلة تدعى “تاي بوست” في بانكوك وهي في الغالب اسم وهمي، ونسبت لها “بدأ السيد عادل الجبير المراحل الاولى للعلاج الهرموني في مشفى خصوصي عالي المستوى في العاصمة التايلندية ليضع حداً لازمته الجنسية.”

 

ويشار إلى أنه خلال فترة عمله كدبلوماسي في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرف عادل الجبير على سيدة أردنية اسمها فرح مشعل الفايز، تزوجها وأنجب منها ولدان.

 

وتفضل زوجة الجبير أن تهتم بشؤونها الخاصة بعيدًا عن الإعلام ولا تحب التعرض الإعلامي.

 

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