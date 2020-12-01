مضيفة أردنية تلقى حفتها في الكويت.. هكذا تحولت إلى أشلاء متناثرة في لمح البصر!

لقيت وافدة أردنية مقيمة في الكويت مصرعها إثر سقوطها من الدور التاسع في أحد العمارات بمنطقة السالمة بمحافظة حولي.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن رجال المباحث انتقلوا إلى موقع الحادثة عقب تلقيهم بلاغ بسقوط امرأة مجهولة الهوية من الدور التاسع وتقطعها إلى أشلاء نتيجة الوقوع من هذا المكان المرتفع.

وكشفت تحريات المباحث أن المقيمة تعمل مضيفة، ولم يتبين سبب السقوط في حين تشير التحريات الأولية إلى أن الواقعة انتحار.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تتابع العمل والتحقيق لكشف ملابسات القضية حيث تم إبلاغ النيابة العامة والأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم.

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