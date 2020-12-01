انتحار في الكويت
انتحار في الكويت
حياتنا

مضيفة أردنية تلقى حفتها في الكويت.. هكذا تحولت إلى أشلاء متناثرة في لمح البصر!

كتب وطن
0

لقيت وافدة أردنية مقيمة في مصرعها إثر سقوطها من الدور التاسع في أحد العمارات بمنطقة بمحافظة حولي.

 

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن رجال المباحث انتقلوا إلى موقع الحادثة عقب تلقيهم بلاغ بسقوط امرأة مجهولة الهوية من الدور التاسع وتقطعها إلى أشلاء نتيجة الوقوع من هذا المكان المرتفع.

 

وكشفت تحريات المباحث أن المقيمة تعمل مضيفة، ولم يتبين سبب السقوط في حين تشير التحريات الأولية إلى أن الواقعة انتحار.

 

ولا تزال الأجهزة الأمنية تتابع العمل والتحقيق لكشف ملابسات القضية حيث تم إبلاغ النيابة العامة والأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“ارفع بدل القضية مليون ولكن”.. “شاهد” مي العيدان تتراجع عن…

الهدهد

مصر والكويت على شفا أزمة دبلوماسية جديدة بسبب “وقاحة” إعلامية كويتية…

الهدهد

” يجرحون ويفترون ويهاجمون”.. “شاهد” كيف رد مرزوق الغانم…

حياتنا

نجم سعودي يمسح الأرض بكرامة مشاعل الجلعود وشمس الكويتية و”كلكم نفس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.