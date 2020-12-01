“لا تسوي نفسك جورجينا”.. “شاهد” ياسمين صبري تشحذ همم الشباب بفيديو جريء من داخل “الجيم”!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورا ومقاطع فيديو لها وهي داخل الصالة الرياضية الخاصة بها.

وظهر ياسمين صبري بالفيديو الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”ورصدتها “وطن”، وهي تستعرض جسدها ولياقتها البدنية بملابس ضيقة وجريئة، وتركز الكاميرا على فخذيها أثناء عمل التمارين.

اللطيفة ياسمين صبري بفيديو صباحي جديد عبر ستوري الإنستغرام ❤ pic.twitter.com/9pOgfmHYTv — Screen Mix (@ScreenMix) December 1, 2020

وسخر المغردون من محاولات ياسمين الصبري “المستميتة” للفت الأنظار إليها على طريقة صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإسبانية جورجينا رودريغيز هيرنانديز، كما رأوا أن كل ما تفعله مجرد محاولات للفت النظر وشحذ الهمم، مستدلين بوضعها مساحيق تجميل أثناء ممارسة الرياضة.

ودائما ما تواجه ياسمين صبري انتقادات بشأن تقليدها لـ”جورجينا”، بسبب تشابه إطلالتها مع إطلالات جورجينا بشكل كبير، وحتى تقليدها في طريقة التصوير للحد الذي جعل الجمهور يتهمها بتقليدها أكثر من مرة.

هذا وقد تسببت صورة لياسمين صبري بضجة واسعة على مواقع التواصل ظهرت فيها بالبيكيني، وقال البعض بأن الصورة مسربة لها من قصر زوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري الشهير.

ولكن بتتبع هذه الصورة بعد الانتشار الواسع لها تأكد بأنها قديمة وليست مسربة بل نشرتها بنفسها منذ أشهر.