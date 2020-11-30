العثور على جثة المواطن العماني علي بن مصبح الربخي بعد فقدانه لاربعة ايام
العثور على جثة المواطن العماني علي بن مصبح الربخي بعد فقدانه لاربعة ايام
Imageحياتنا

نهاية مأساوية لشاب عُماني فُقِدَ لأيام بعدما خرج إلى بيت والده بسيارة أجرة .. والأمن يحقق!

كتب وطن
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عثر في أحد الأودية بالعامرات في سلطنة عمان، اليوم، على جثة شاب عُماني فقدت آثاره الجمعة الماضية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الوفاة.

وكشف شقيق الشاب العُماني إن أخاه خرج الجمعة من للذهاب إلى بيت والده في مطرح، حيث اعتاد التوجه إلى بيت والده بسيارة أجرة.

وأضاف أن شقيقه كان يعاني من مرض نفسي بشكل جزئي، لا يشكل عائقا دون خروجه من المنزل أو معرفته وحفظه للأماكن جيدا.

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