نهاية مأساوية لشاب عُماني فُقِدَ لأيام بعدما خرج إلى بيت والده بسيارة أجرة .. والأمن يحقق!

عثر في أحد الأودية بالعامرات في سلطنة عمان، اليوم، على جثة شاب عُماني فقدت آثاره الجمعة الماضية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الوفاة.
وكشف شقيق الشاب العُماني علي بن مصبح الربخي إن أخاه خرج الجمعة من العامرات للذهاب إلى بيت والده في مطرح، حيث اعتاد التوجه إلى بيت والده بسيارة أجرة.
وأضاف أن شقيقه كان يعاني من مرض نفسي بشكل جزئي، لا يشكل عائقا دون خروجه من المنزل أو معرفته وحفظه للأماكن جيدا.
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فقدان المواطن / علي بن مصبح الربخي العمر {39} عاما من سكان ولاية العامرات حيث خرج المذكور من منزل ذوية يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020م وحتى نشر هذا الإعلان لم يعثر عليه
فعلى من يعرف عنه أي شئ التواصل على الرقم: 9999 أو الاتصال للرقم : 98942500 شقيقه
أو إبلاغ أقرب مركز للشرطة pic.twitter.com/ZmnH9np7ML
— أخبارالخابورة (@AlKaboura_News) November 29, 2020