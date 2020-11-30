بنيامين نتنياهو-محمد بن سلمان نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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نتنياهو يجوب قصور حكام العرب المتصهينين “والدار داره” وهذه وجهته المقبلة بعد لقائه بـ “المرتبك” ابن سلمان

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كشفت صحيفة عبرية عن لقاء قريب سيجمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ، برئيس عربي في قصره وذلك عقب اللقاء السري الذي تسربت تفاصيله بينه وبين ولي العهد السعودي في نيوم.

 

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أنه من المتوقع أن يزور “نتنياهو” خلال الأسابيع المقبلة القاهرة للقاء رئيس النظام المصري .

 

الصحيفة العبرية أوضحت في تقرير لها اليوم، الاثنين، أن محور المحادثات بين نتنياهو والسيسي سيكون حول القضايا الاقتصادية، يليها لقاء بين وفود اقتصادية من البلدين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في أعقاب اتفاقيات التطبيع بين والإمارات والبحرين، والتي ستركز بشكل أساسي على المجالات الاقتصادية، بدأت تل أبيب في العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أيضا”.

 

ويجري مسؤولون من كلا البلدين حاليا محادثات قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسمية للقاهرة في الأسابيع المقبلة.

 

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ومن المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين لإسرائيل ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

 

ونوهت الصحيفة بأن “لنتنياهو تاريخا حافلا من اللقاءات مع القادة المصريين، ففي عام 2010 التقى بالرئيس آنذاك ، وبحث الجانبان محاولات فتح مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

 

وكان مكتب نتنياهو قد خطط لزيارة أخرى للقاهرة في شتاء 2016، بعد حوالي عامين من وصول الرئيس الحالي السيسي إلى السلطة.

 

وألغت الزيارة من قبل المصريين في ضوء تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، ، التي أفادت بأن مصر أغرقت أنفاق حماس بناء على طلب إسرائيل.

 

وأحدثت زيارة نتنياهو السرية للسعودية ولقائه ابن سلمان سرا في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية بينما نفت عقب الضجة لقاء ابن سلمان بأي مسؤول إسرائيلي وقالت إن اللقاء كان بمسؤولين أمريكيين فقط.

 

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