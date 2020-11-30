كاتب فلسطيني يُعري المنبطحين ويكشف سبب لهث ترامب الآن لإنهاء الأزمة الخليجية قبل رحيله

كشف الكاتب الصحفي البارز، نظام المهداوي، السبب الذي يدفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإنهاء الأزمة الخليجية قبل رحيله عن البيت الأبيض والمقررة في يناير/كانون ثاني من العام المقبل.

وقال المهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “يحرص #ترامب على إنهاء الأزمة الخليجية لأنه يدرك تماماً بأنها ستفتح عليه أبواب الجحيم بعد رحيله وقد تكشف الإدارة المقبلة حجم الفساد والمال السياسي وكذلك المنافع الشخصية لترامب بتشجيعه على استمرارها خدمة للمصالح الإماراتية #السعودية وليست الأمريكية”.

يحرص #ترامب على إنهاء الأزمة الخليجية لأنه يدرك تماماً بأنها ستفتح عليه أبواب الجحيم بعد رحيله وقد تكشف الإدارة المقبلة حجم الفساد والمال السياسي وكذلك المنافع الشخصية لترامب بتشجيعه على استمرارها خدمة للمصالح الإماراتية #السعودية وليست الأمريكية.#قطر #الإمارات #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/sk1q7bJa1Y — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 30, 2020

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكد فيه موقع “أكسيوس”، أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيسافر في الأيام المقبلة إلى السعودية وقطر في محاولة أخيرة لحل الخلاف بين دول الخليج العربي.

وأشار الموقع إلى أن أهمية إصلاح الخلاف بين السعودية وقطر سيعيد أحساساً بالاستقرار إلى الخليج، وسيحقق إنجازاً في اللحظة الأخيرة لكوشنر وإدارة ترامب قبل 20 يناير.

وأوضحت المنصة الإعلامية الأمريكية أن السعودية والإمارات والبحرين ودول قليلة أخرى قد قطعت العلاقات مع قطر وأغلقت المجال الجوي والطرق البحرية أمام الطائرات والسفن القطرية بسبب مزاعم لا تستند على أي دليل، مثل دعم الجماعات الإرهابية، والعلاقات مع إيران.

وأفاد الموقع أن امير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيجتمع مع كوشنر، الذي سيلتقي بدوره مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأشار الموقع إلى أن كوشنر يتمتع بعلاقات وثيقة مع الزعيمين.

وسيرافق كوشنر مبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية آدم بوهلر، والمبعوث الأمريكي الخاص السابق لشؤون إيران بريان هوك، وهو ألان مستشار خاص غير مدفوع الأجر، وكان قد شارك في الجهود السابقة لحل الخلاف.

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