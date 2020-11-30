الكويت وقطر
الكويت وقطر
الهدهد

“أنا إنسان قلبي ضعيف وأتألم”.. كاتب سعودي “بذيء” يتطاول على قطر والكويت فنال ما يستحق من المغردين

كتب Author 2
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ألجم مغرد قطري، الكاتب السعودي البذيء ، وذلك بعد تطاوله على والكويت، بتغريدة بذيئة أراد بها التقرب من أولياء نعمته ومن السعودي والإساءة للبلدين في ملفات الحصار والبدون.

 

وقال الزعتر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أنا إنسان قلبي ضعيف لذلك اتألم من حال الشعب في قطر الذي يعيش وضعاً مأساوياً، وكذلك أتألم أيضا لملف البدون في ، والفساد المتفشي الذي جعل الكويت لم تعد تحتفظ بمسمى درة الخليج”.

 

المغرد القطري “قطر.العز”، رد على التغريدة الشيطانية من الكاتب السعودي قائلاً: “أنا خايف تكون مؤخرتك أضعف منك لذلك حافظ على تماسكها من ورعان الكوتش، أما بنسبة لنا يا أهل قطر نرز بيرقنا على راس اطلق رجال فيكم  مع العلم انكم اشباه الرجال”.

 

وأضاف المغرد القطري الشهير قائلاً: “تماسك يا زعتر وحافظ عليها ما وصيك مؤخرتك راس مالك اذا بقى لك شرف اصلاً”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الزعتر ساخرين منه ولقنوه درساً قاسياً بسبب تطاوله على قطر والكويت.

 

الجدير ذكره، أن تطاول الزعتر يأتي في الوقت الذي تقود فيه الكويت وساطة حثيثة لإنهاء التي خلفها حصار قطر قبل عدة سنوات، حيث تقترب الأزمة من نهايتها الأمر الذي دفع للهجوم على قطر والكويت.

 

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