“أنا إنسان قلبي ضعيف وأتألم”.. كاتب سعودي “بذيء” يتطاول على قطر والكويت فنال ما يستحق من المغردين

ألجم مغرد قطري، الكاتب السعودي البذيء خالد الزعتر، وذلك بعد تطاوله على قطر والكويت، بتغريدة بذيئة أراد بها التقرب من أولياء نعمته ومن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإساءة للبلدين في ملفات الحصار والبدون.

وقال الزعتر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أنا إنسان قلبي ضعيف لذلك اتألم من حال الشعب في قطر الذي يعيش وضعاً مأساوياً، وكذلك أتألم أيضا لملف البدون في الكويت، والفساد المتفشي الذي جعل الكويت لم تعد تحتفظ بمسمى درة الخليج”.

أنا إنسان قلبي ضعيف لذلك اتألم من حال الشعب في #قطر الذي يعيش وضعاً مأساوياً ، وكذلك أتالم أيضا لملف البدون في #الكويت . والفساد المتفشي الذي جعل الكويت لم تعد تحتفظ بمسمى درة الخليج .. — خالد الزعتر (@khzaatar) November 29, 2020

المغرد القطري “قطر.العز”، رد على التغريدة الشيطانية من الكاتب السعودي قائلاً: “أنا خايف تكون مؤخرتك أضعف منك لذلك حافظ على تماسكها من ورعان الكوتش، أما بنسبة لنا يا أهل قطر نرز بيرقنا على راس اطلق رجال فيكم مع العلم انكم اشباه الرجال”.

وأضاف المغرد القطري الشهير قائلاً: “تماسك يا زعتر وحافظ عليها ما وصيك مؤخرتك راس مالك اذا بقى لك شرف اصلاً”.

انا خايف تكون مؤخرتك اضعف منك لذلك حافظ على تماسكها من ورعان الكوتش ..

ام بنسبه لنا يااهل قطر نرز بيرقنا على راس اطلق رجال فيكم مع العلم انكم اشباه الرجال ..

تماسك يازعتر وحافظ عليها ماوصيك مؤخرتك راس مالك اذا بقى لك شرف اصلاً https://t.co/rhp72GtNft — قـــطــر.🇶🇦.العـــز (@jassim80800) November 29, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الزعتر ساخرين منه ولقنوه درساً قاسياً بسبب تطاوله على قطر والكويت.

احس من كثر ماتألمت بتبيض 😌

نزل دمعتين مع الألم نبي نصدق المشهد

هرمون دراما الكذب عالي عندك يارفلة الخليج https://t.co/yraDk6kG9o — المـهـآاا بنت سـعود (@Almahaa_1100) November 30, 2020

وش تحس فيه يابوقلب ضعيف😏

خل قلبك ضعيف عالشعب السعودي

اللي الحكومه دمرت بيوتهم وسجنتهم⁦ وقطعتهم بمناشير وخلتهم يشحتون في مواقع التواصل الاجتماعي وسووا هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة وخلتهم يشتغلون في تكاسي وبسطات خضره ومطاعم وارفعت الضرايب عليهم وفلوسهم كلها عند #ترامب و #إيفانكا https://t.co/Yj2F2KoTsI — ⁦🇾🇪⁩صـاعـق🇾🇪⁩ (@sa3q88) November 30, 2020

قصدك انت حيوان قلبه ضعيف يخاف من السجون ومعدوم الرجوله الله يعلم انك تتألم يازعتر محروق من القهر لانك محروم من الي عند قطر والكويت ودك بالعز والخير الي هم فيه وياويلك انت واهل ديرتك لوبس يحصلكم نص الي عندهم

بس عاد الناس ماتفضح عمرها حره وحسد على العلن😉

غير اسمك يا🦮قبل لاتنابح😂 https://t.co/kuA0L4bYqC — ًًًًًالًًًــريـــــم بنت ثــــاني🦌🇶🇦 (@Alreem_th_qa) November 30, 2020

هذا يا #عبيط يا #بستعبط !!! اكثر شعب يعاني من البطالة والقمع والتشريد هو الشعب السعودي لدرجه لو قلت لأي سعودي تبي تاخذ الجنسية القطرية بيقول لك حلم احلم به هذا 😏 يا #زعتر احترم عقول البشر العالم شايفه وعارفه معاناة الشعب السعودي الذي ذاق الويل من آل سعود 😏 https://t.co/sJMmwGmR05 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) November 29, 2020

أكيد مُخِّك امشَوِّط يا زعتر https://t.co/1I1xKpppyP — شيخة آل ذياب (@AltheyabShaikha) November 29, 2020

زعتروس .. قام ينبح من الصوبين

فوق وتحت 😷 https://t.co/ointkFrWC1 — بوعبدالله (@MA00974) November 29, 2020

الجدير ذكره، أن تطاول الزعتر يأتي في الوقت الذي تقود فيه الكويت وساطة حثيثة لإنهاء الأزمة الخليجية التي خلفها حصار قطر قبل عدة سنوات، حيث تقترب الأزمة من نهايتها الأمر الذي دفع الذباب الإلكتروني للهجوم على قطر والكويت.

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