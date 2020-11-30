سترون أمير قطر إلى جانب ابن سلمان وهذا ما سيفعله أمير الكويت.. “شاهد” توقعات ليلى عبداللطيف للعام 2021

أطلقت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف سلسلة توقعات جديدة قبل نهاية عام 2020، كاشفةً أنها ستطل عبر قناة “الجديد” لإطلاق توقعات العام المقبل.

وظهرت ليلى عبداللطيف عبر قناتها على “يوتيوب” بفيديو رصدته “وطن”، تنبأت خلاله أن العراق واليمن وليبيا، سيشهدون استقراراً أمنياً تحت رعاية سعودية، إستعدادا للدخول في مرحلة السلام.

وتابعت ليلى عبداللطيف توقعاتها بخصوص لبنان قائلة: “المبادرة الفرنسية ستنجح في لبنان، إلا أن الأنظار والإعلام سيكونان باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم”.

وأضافت: “سيكون هناك تطور تكنولوجي وإقتصادي في الامارات وستكون محط أنظار عالمية”.

وعرجت عبداللطيف إلى الكويت، وتنبأت بإعفاءات لعدد محدد من السجناء في البلاد بأمر من أمير البلاد.

ولمحت المتنبئة اللبنانية إلى حدوث تطورات جديدة في الأزمة الخليجية قائلة إنه سيكون هناك إجتماع عربي موسع يجمع أمير قطر بولي العهد السعودي.

واختمت عبد اللطيف سلسلة توقعاتها بأمنياتها أن تكون توقعاتها إيجابية لرأس السنة وأن تكون سنة 2021 أفضل من الـ2020.

تأتي توقعات عبداللطيف في الوقت الذي أكد فيه موقع “أكسيوس”، أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيسافر في الأيام المقبلة إلى السعودية وقطر في محاولة أخيرة لحل الخلاف بين دول الخليج العربي.

وأشار الموقع إلى أن أهمية إصلاح الخلاف بين السعودية وقطر سيعيد إحساسا بالاستقرار إلى الخليج، وسيحقق إنجازاً في اللحظة الأخيرة لكوشنر وإدارة ترامب قبل 20 يناير.

وأفاد الموقع أن امير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيجتمع مع كوشنر، الذي سيلتقي بدوره مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأشار الموقع إلى أن كوشنر يتمتع بعلاقات وثيقة مع الزعيمين.

وأطلت ليلى عبداللطيف في وقت سابق عبر فضائية “الجديد” مع الإعلامي نيشان، وقالت حينها إنها اضطرت للظهور مُبكراً لأنها تخاف أن يحدث ما تتوقعه قبل نهاية هذا العام.

وتوقعت عبداللطيف حينها أن لا شخصية بديلة عن سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية، مضيفة: “مهما أتى ومهما ذهب، لن يكون هناك سوى الشيخ سعد”.

وتابعت ليلى: “سيكون هناك حزن على رجل دين وعلى شخصية إعلامية، وكارثة جديدة تنتظر العالم غير كورونا في الـ 2021”.

ولمحت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف إلى وجود اغتيال أو حدث مؤسف او مقلق في الفترة القادمة، بجانب وجود موجة غبار تجتاح العالم العربي.

وقالت ليلى عبداللطيف إن معاهدة سلام ستتم بين ليبيا واسرائيل، وصور سيف الاسلام القذافي ستغزو شوارع ليبيا، وستكون معاهدة سلام أيضاً بين سوريا واسرائيل.

ورأت ليلى عبداللطيف أن لبنان مقبل على انفتاح وموسم سياحي جيد في وقت قريب.

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