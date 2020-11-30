بعد جدل القبر والحشرات الزاحفة منه.. تحذير لـ يسرا من خاتمة رجاء الجداوي إذا لم تتعظ وتتوقف!

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي متأثرة بفيروس كورونا، وانتشار الجدل حولها بعد وفاتها بسبب الحشرات التي ظهرت بقبرها، حذر موقع فني الفنانة يسرا من مصير رجاء إذا لم تتوقف عن استهتارها.

وفي هذا السياق قال موقع “الجرس” الفني في تقرير له إنه منذ إنتشار فيروس كورونا الفتاك، التزمت أغلبية نجوم الوطن العربي بالتدابير الوقائية لعدم إصابتهم بالفيروس الذي أصاب أكثر من 60 مليونًا حول العالم

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وأضاف:”لكن نجوم مصر لا يهمهم صحتهم، ونراهم يجتمعون ويختلطون فيما بينهم في المهرجانات والإحتفالات دون وضع الكمامة أو حتى التباعد الإجتماعي.”

وأشار التقرير إلى أن رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بالكورونا وجسدها لم يقاومه، وأنهى حياتها بشكل مفاجيء وأحزن كل الوسط الفني المصري والعربي لأن صحتها كانت جيدة جدًا إلى أن أصيبت بهذا اللعين.

وتابع الموقع أنه من أكثر النجمات اللاتي نخاف عليهن مع المرحلة الثانية من كورونا، الممثلة المصرية “يسرا” التي نراها تتواجد في كل الحفلات، ونسألها إن لم تتلق درسًا مما حصل مع زميلتها وصديقتها رجاء؟

ولفت التقرير إلى أنه ربما لا تؤمن يسرا بكورونا كما تفعل الأغلبية، لكن في نفس الوقت عليها التقيد بإرشادات وزارة الصحة المصرية والعالمية حتى لا تكون أسيرة هذا الفيروس، وسط تحذير قوي من موجة ثانية أكثر خطورة من سابقتها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي. عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.

ويشار إلى أنه بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحات لأميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي. عن حشرات تخرج من قبر والدتها المتوفية بكورونا خرجت أميرة في مداخلة تلفزيونية لتعلق على الأمر بتفصيل أكبر.

أميرة وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC” في أكتوبر الماضي. أكدت أنه تم اقتطاع جزء من منطقة البساتين لإنشاء ملهى ليلي ولتوسيع الطريق، وتم هدم جدار المدفن” الخاص بعائلتها.

وأضافت موضحة “قمنا ببناء جدار جديد واضطرينا نقل الموتى من مكان لآخر نتيجة الترميم والإنشاءات في المنطقة بأكملها”.

ولفتت ابنة رجاء الجداوي: “عائلتنا لا تضع أسماء السيدات على المقابر عند وفاتهن. وهذا الأمر متروك بيد كبار العائلة، وإذا أرادت أمي كتابة اسمها على المدفن لأبلغتني بذلك قبل رحيلها”.

وقالت أميرة مختار في نهاية حديثها إن والدتها الراحلة رأت الحالة التي هي عليها المقابر الآن. وكانت قد زارتها قبل وفاتها بنحو شهرين، وتفاجأت بشكلها الذي لم يختلف كثيراً عن ذاك الأساسي.

واختتمت بالقول: “المهم اللي جوه القبر مش اللي بره، هذه الجملة كانت ترددها أمي لي كثيرا. وكانت بتقولي يارب القبر يكون منور.”

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