الشرطة الكويتية تبحث عن 3 نساء وشاب بعدما فعلوا هذا الأمر مع سيدة وهربوا وتركوها على الرصيف!

أقدمت 3 نساء (ذوات بشرة سمراء) وشاب في الكويت على سلب مركبة فارهة تعود لمواطنة بعد الاعتداء عليها بالضرب.

وقالت المواطنة في بلاغ، إنها سُرقت، وبالانتقال الى الموقع شوهدت المجني عليها جالسة على الرصيف.

وبسؤال السيدة عما حدث، قالت إنها أُجبرت على أن تتوقف وأن هناك مركبة يابانية كان بداخلها المدعى عليهم الأربعة، حيث قاموا بضربها وسرقة مركبتها موديل 2020 والتي تتجاوز قيمتها الـ 20 ألف دينار.

وأكدت أنها لم يسبق أن شاهدت أو تعرف المدعى عليهم.بحسب “الأنباء”

وتم تسجيل قضية سرقة بالإكراه وتعميم أوصاف المركبة المبلّغ عن سرقتها على عموم الدوريات مع أمر بضبط المركبة ومن عليها.