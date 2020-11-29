“الأمور ولّعت” .. مي العيدان في ورطة بعد قرار أحمد بدير ضدها: “هذه الممثلة بصقت على قرعتك أيضاً”!

أعلن الفنان المصري أحمد بدير بدء مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد إساءتها له وتنمرها عليه بوصفه بـ”الأقرع”، حين نشرت صورة ابنته سارة عبر “انستغرام” وعلقت عليها قائلة: “طلعت مزة بنت الأقرع”.

وكتب المحامي المصري أشرف عبدالعزيز، الوكيل القانوني للفنان أحمد بدير بيان نقلته وسائل إعلام محلية قال فيه: “جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، وذلك نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt“.

وأضاف عبدالعزيز : “قامت معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرًا وسبًا في حق الفنان القدير أحمد بدير”.

وسخرت مي العيدان من قرار مقاضاتها وردت عليه عبر “انستغرام” بالقول: “أحب أن أقول لأحمد بدير أن المحاكم مفتوحة من ٧ صباحا، توكل على الله و اللي ما أطاوله في أَيَّدَك طاوله برجلك”.

وتابعت العيدان تحديها: “قضيتك خسرانة من الآن بأن القانون يحاسب على السب و القذف و نسب شيء ليس فيك أصلاً، و أنا قلت بنته مزه طلعت بنت القرع و إنت فعلا أقرع و في مليون مقطع في مسرحياتك و أنت تضحك الناس على قرعتك”.

واستمرت مي العيدان في تصعيدها: “مع احترامي لسهير البابلي بصقت على صلعتك في رَيَّا وسكينة، ليش ما اعتبرتها إهانة؟ أعتقد التفلة حتى لو تمثيل جارحة خاصة اذا مصورة”.

وعادت العيدان وأكدت أنها ليست خائفة، واستكملت سخريتها من أحمد بدير قائلة: “أنت شعرك ليس مثل رشدي أباظه لحواجبك، وأنا نسبت شيء ليس فيك إنت انظر لصورتك بجانبي، وشوف إذا أنت أقرع أو بشعر، ولكن دع المحامي يكسب منك القليل من المال، ولدي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون”.

وأثار تعليق مي العيدان على ابنة أحمد بدير موجة غضب واسعة في مصر ضدها، وهاجمها الكثير من النشطاء واتهموها بـ”قلة الذوق والتبجح” وإشعال الفتنة مجددا بمثل هذه المنشورات العنصرية.

من جهتها، قالت سارة ابنة الفنان المصري: “طيب لقد استيقظت من النوم اليوم ووجدت مصر كلها بترسل لي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا، وأعرف أنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين”.

وتابعت: “لكن أحب أن أوضح لك كم حاجة: أولا أنا أبي نجم كبير من نجوم الوطن العربي ولا أحد سيسمح لك تتحدثي عنه نصف كلمة، وأعتقد أنك لمستي هذا كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي تفاجئت به وأشكر كل الناس التي ردت غيبتنا”.

وأضافت: “ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا لست فنانة لكي تضعيني معهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبي الذي حضرتك تغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت، وأخيرا أنا أبي زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي به لنفسك بعد كدة”.

بعدها شاركت سارة أحمد بدير صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: “تعرفي يا أستاذة مي تجدي لي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبي”.