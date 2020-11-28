“شاهد” فنان لبناني شهير لا يمانع أن تمارس شقيقته الجنس لتختبر قدراتها وهذا ما قاله وفجر غضباً واسعاً!

أثار الفنان اللبناني نيكولا مزهر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلق تصريحاً صادماً حول ممارسة الجنس قبل الزواج.

وقال نيكولا مزهر في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “أنا هيك” الذي يُقدمه الإعلامي نيشان على قناة “الجديد”: “أنا لا أمانع أن تمارس شقيقتي الجنس قبل الزواج، نحن في عام 2020 والناس تتطور، وهناك سوشيال ميديا والجميع يستخدمها”.

وأضاف مزهر: “الفتيات كن يتزوجن بعمر الـ13 والـ14 عام، وهو سن صغير، أما الآن مع التطور، فليس من العدل ألا تختبر ابنة الـ22 أو 25 عاماً جسدها وقدراتها الجنسية”.

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وأثارت تصريحات نيكولا موجة غضب وانتقادات فكتب أحدهم:” الانسان يتطور، وكلما تطور الإنسان استوجب عليه التصرف كالحيوان إقامة علاقات متعددة من هب ودب وفق معايير التطور”.

وتساءلت أخرى: “ماعلاقة الحرام في التطور ! المعاشرة الجنسية قبل الزواج محرمة في جميع الاديان. وإذا حدث حمل وتخلى عنها ورفض أن يتزوجها تلومون الرجل ويضيع حق الطفل الذي لا ذنب له .. هذا التخلف بعينه وليس التطور”.

وكتب آخر: ” الحرية أصبحت إنك ترخص لحمك”.

#نيكولا_مزهر الديوت حبيبي هو يللي برضى عاختو انها تمارس الجنس عادي قبل الزواج وهو رضيان..مستحيل شب شرقي عندو ذرة شرف بيرضى بهيك فسق وفجور قد ماكان منفتح وعايشها #انا_هيك — Nader K (@nader_karzon) November 25, 2020

هلئ نيكولا مزهر ما عنده مشكلة انه اخته تاكلو لانه صرنا ٢٠٢٠ ولازم نواكب التطور😂 — محمد حلّال❖ (@mhallal1188) November 25, 2020

وسبقت نيكولا مزهر في هذه النظرية الفنانة اللبنانية مايا دياب، والتي قالت سابقاً إنها مع “فكرة الحياة بين الفتاة والشاب قبل الزواج”، مؤكدة أنها “خاضت هذه التجربة من قبل”، وأضافت: “أن فكرة المساكنة قبل الزواج تساعد على فهم الطرفين لبعضهم البعض وهذا ما قمت به مع زوجي قبل زواجنا”.

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