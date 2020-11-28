“شاهد” “العين الحمراء” من ابن سلمان أجبرت الوليد بن طلال على هذا الأمر وظهور نادر يثير الجدل!

في ظهور جديد للأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي بات ظهروه نادرا منذ اعتقاله في “الريتز كارلتون” من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، ظهر “ابن طلال” في مدينة نيوم الجديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويبدو أن “العين الحمراء” اليت أظهرها ابن سلمان للأمراء وتضييقه على الكبار، دفعت الوليد بن طلال لمحاولة التزلف له ليأمن بطشه حيث كانت جولته عبارة عن تسويق لمدينة “نيوم” التي وضع أساسها ابن سلمان وينام ويصحو يحلم بالانتهاء منها.

عاش الوطن 🇸🇦

عــاش المــلك 🇸🇦

عاش ولي العهد 🇸🇦 السياحة في السعودية 🇸🇦

تـراث ، ثـقـافـة ، طبيـعة 🇸🇦 pic.twitter.com/V8zOjQXlY8 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 26, 2020

وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، نشر الوليد فيلما قصيرا يوثق رحلته السياحية إلى مدينة نيوم، المطلة على البحر الأحمر، وممارسته للعديد من الرياضات هناك، منها لعب الكرة الطائرة على الشاطئ، والغوص، وتسلق الجبال.

كما يبيّن الفيديو أن الوليد بن طلال لم تمنعه إجازته من ممارسة بعض الأعمال على يخته.

وفي إشارة إلى محاولته التقرب لابن سلمان ومغازلته باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة كي يأمن بطشه خاصة وأنه جرب مراراة الاعتقال، أرفق الوليد بن طلال الفيديو بقوله:”عاش الوطن، عاش الملك، عاش ولي العهد، السياحة في السعودية، تراث، ثقافة، طبيعة.”

وفي سياق آخر نشر الوليد مقطعا مصورا يرصد مقلبا نفذه هو في أحد المشاهير والذي كان يقيم معه في مدينة نيوم السعودية.

ونفذ الوليد بن طلال المقلب في أحد المشاهير، على موقع “سناب شات” للتواصل الاجتماعي، المعروف باسم “الربع”، وذلك أثناء وجودهما في إحدى جزر مدينة نيوم، بحسب صحيفة “صدى” السعودية.

ويوثق المقطع المصور دخول الأمير الوليد بن طلال إلى الغرفة التي يوجد فيها “الربع” لإفزاعه، واشترك معه في المقلب مجموعة من الأشخاص.

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