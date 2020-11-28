السلطان هيثم بن طارق يكرم الوزير يوسف بن علوي
السلطان هيثم بن طارق يكرم الوزير يوسف بن علوي
الهدهد

الكاتب السعودي المرتزق خالد الزعتر سَكِرَ حتّى الثمالة وتطاول على الوزير يوسف بن علوي .. و”الشاهين” يفضحه

كتب وطن
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عادَ الكاتب السعودي المرتزق والمأجور للتطاول على سلطنة عمان ووزير الخارجية السابق يوسف بن علوي .

ووصف “الزعتر” في تغريدةٍ له الوزير “بن علوي” بأنّه “فاشل عبث بمكانة السلطنة الخارجية”.وفق زعمه

وأضاف أنّه قال لصديق زعم أنّه عماني أن سلطنة عمان قوة إقليمية لايستهان بها وان عهد هيثم بن طارق سيعيد الإعتبار لقيمة السلطنة ومكانتها الإقليمية.

وتلقّى الكاتب السعودي، رداً قاسياً من الحساب الشهير بسلطنة عمان “”.

وقال “الشاهين” في ردّه على “الزعتر” إنه لا يمثل الاخلاق ولا يتشرف بصداقته اي عماني، مشيراً إلى ان الصديق الذي قصده “الزعتر” لربما يكون من ساحل عمان وليس عماني .

 

وأكد “الشاهين” على أن مكانة عمان الاقليمية منذ الهجرة البشرية الاولى مروراً بأئمة اليعاربة وسلاطين آل سعيد خارج امكانية تقييم تائه ضال “لا وبعد اسمه خالد بن فقيحان  وممسوك عليه شريط”.

وأضاف ساخراً منه: “و نمت في وجه شيوخك شعرة واحدة يقترب لونها من وقار بن علوي لحكموا العالم، وهيهات”.

ووجّه “الشاهين” لـ”الزعتر” نصيحة قائلاً بتهكّم: “في جلساتكم القادمة تذكر جيداً من يجالسك ليس عماني وان ادعى ذلك. يستطيع الكبد التعامل مع كمية معينة فقط من الكحول في الساعة الواحدة. خلط الشنبريشة مع الصودا او التونيك يخفف سرعة تأثيرها على البوعريفانات مثلك و شرواك”.

وختم بالقول: عمان لفظ له قدسيته وشأنه وليست مادة للنقاش على موائد الخمر.

ولا يتوقف المأجور خالد الزعتر عن مهاجمة السلطنة وقيادتها، حتّى أنّه تطاول مؤخراً على السلطان الراحل قابوس بن سعيدن وقال أنّه جعل السلطنة تعيش في عهده مرحلةً من الجمود الإقتصادي والإصلاح.

 

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