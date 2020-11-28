الكاتب السعودي المرتزق خالد الزعتر سَكِرَ حتّى الثمالة وتطاول على الوزير يوسف بن علوي .. و”الشاهين” يفضحه

عادَ الكاتب السعودي المرتزق والمأجور خالد الزعتر للتطاول على سلطنة عمان ووزير الخارجية السابق يوسف بن علوي .

ووصف “الزعتر” في تغريدةٍ له الوزير “بن علوي” بأنّه “فاشل عبث بمكانة السلطنة الخارجية”.وفق زعمه

وأضاف أنّه قال لصديق زعم أنّه عماني أن سلطنة عمان قوة إقليمية لايستهان بها وان عهد هيثم بن طارق سيعيد الإعتبار لقيمة السلطنة ومكانتها الإقليمية.

قلت لصديق عماني بأن #سلطنة_عمان قوة إقليمية لايستهان بها وان عهد هيثم بن طارق سيعيد الإعتبار لقيمة السلطنة ومكانتها الإقليمية وان #يوسف_بن_علوي سياسي فاشل عبث بمكانة السلطنة الخارجية . فوافقني على ماقلت .. — خالد الزعتر (@khzaatar) November 28, 2020

وتلقّى الكاتب السعودي، رداً قاسياً من الحساب الشهير بسلطنة عمان “الشاهين”.

وقال “الشاهين” في ردّه على “الزعتر” إنه لا يمثل الاخلاق السعودية ولا يتشرف بصداقته اي عماني، مشيراً إلى ان الصديق الذي قصده “الزعتر” لربما يكون من ساحل عمان وليس عماني .

لو استمعت لنصيحة الاطباء وتناولت الشنبريشة ببطء مع بعض الاطعمة الخفيفة تجنباً للارتفاع السريع في نسبة الكحول بالدم لجنبت نفسك احراج طرح مثل هذه الترهات

١- كونك لا تمثل الاخلاق السعودية فلا يتشرف بصداقتك اي عماني،،،،لربما تقصد ان صديقك هذا ساحل-عماني وليس عماني https://t.co/FUy1zsnE2c — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 28, 2020

وأكد “الشاهين” على أن مكانة عمان الاقليمية منذ الهجرة البشرية الاولى مروراً بأئمة اليعاربة وسلاطين آل سعيد خارج امكانية تقييم تائه ضال “لا وبعد اسمه خالد بن فقيحان وممسوك عليه شريط”.

وأضاف ساخراً منه: “و نمت في وجه شيوخك شعرة واحدة يقترب لونها من وقار بن علوي لحكموا العالم، وهيهات”.

٢- مكانة عمان الاقليمية منذ الهجرة البشرية الاولى مروراً بأئمة اليعاربة وسلاطين آل سعيد خارج امكانية تقييم تائه ضال،، لا وبعد اسمه خالد #بن_فقيحان ،، وممسوك عليه شريط

٣- لو نمت في وجه شيوخك شعرة واحدة يقترب لونها من وقار بن علوي،،،،لحكموا العالم ،،،،،وهيهات — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 28, 2020

ووجّه “الشاهين” لـ”الزعتر” نصيحة قائلاً بتهكّم: “في جلساتكم القادمة تذكر جيداً من يجالسك ليس عماني وان ادعى ذلك. يستطيع الكبد التعامل مع كمية معينة فقط من الكحول في الساعة الواحدة. خلط الشنبريشة مع الصودا او التونيك يخفف سرعة تأثيرها على البوعريفانات مثلك و شرواك”.

وختم بالقول: عمان لفظ له قدسيته وشأنه وليست مادة للنقاش على موائد الخمر.

في جلساتكم القادمة تذكر جيداً

– من يجالسك ليس عماني وان ادعى ذلك

– يستطيع الكبد التعامل مع كمية معينة فقط من الكحول في الساعة الواحدة

– خلط الشنبريشة مع الصودا او التونيك يخفف سرعة تأثيرها على البوعريفانات مثلك و شرواك

– عمان لفظ له قدسيته وشأنه وليست مادة للنقاش على موائد الخمر — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 28, 2020

ولا يتوقف المأجور خالد الزعتر عن مهاجمة السلطنة وقيادتها، حتّى أنّه تطاول مؤخراً على السلطان الراحل قابوس بن سعيدن وقال أنّه جعل السلطنة تعيش في عهده مرحلةً من الجمود الإقتصادي والإصلاح.